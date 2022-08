Bonos confirmados para trabajadores: quiénes lo cobrarán

El Gobierno anunció un aumento por movilidad del 15,53 % para jubilaciones y pensionados, que también incrementará la Asignación Universal por Hijo (AUH), una medida que alcanza a más de 16 millones de personas. Además pagará tres bonos, que se sumarán a otros que cobrarán trabajadores del sector formal. Los jubilados cobrarán un refuerzo mensual de hasta $7.000 que se pagará en septiembre, octubre y noviembre hasta el próximo aumento por movilidad previsto para diciembre, informó el ANSES a través de un comunicado. Dicho refuerzo “alcanza a 6,1 millones de personas, casi el 85 por ciento de todas las jubilaciones, e irá decreciendo progresivamente hasta los $4.000, monto que cobrarán quienes tengan ingresos de hasta dos haberes mínimos”, agregó el comunicado oficial. Cómo quedan las jubilaciones desde septiembre 2022 Con estos aumentos, a partir de septiembre la jubilación mínima pasará de $ 37.525 a $ 50.353 y las dos jubilaciones mínimas pasarán de $ 75.050 a $90.705 pesos. De esta forma, la jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353, mientras que, quienes perciban hasta dos jubilaciones mínimas pasarán a cobrar de $75.050 a $90.705; por lo que “ninguna jubilación quedará por debajo de los $50 mil”, resaltó. Este es el séptimo aumento otorgado mediante la Ley de Movilidad 27.609 y el tercero del año 2022. De esta manera, la Asignación Universal por Hija e Hijo pasará a ser de $8.471 . Aumento confirmado para AUH y Asignaciones Familiares Al mismo tiempo, se actualizan también la Asignación por Embarazo, Asignación Prenatal, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio y Cónyuge. La medida fue anticipada el miércoles pasado por el propio Massa cuando asumió la cartera de Economía. En esa oportunidad, el ministro aseguró que “se va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados para superar el daño que les produce la inflación”. El incremento se basa en el cálculo establecido por la ley de Movilidad, que actualiza los montos en base a un coeficiente elaborado en partes iguales por la recaudación previsional y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). A mediados de mayo pasado, el organismo anunció el incremento del 15% para junio-agosto que llevó el haber mínimo jubilatorio a $37.524,96, y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, a $7.332. Los anteriores ajustes fueron de 8,07% para el trimestre marzo-mayo de 2021, 12,12% para junio-agosto, 12,39% para septiembre-noviembre, 12,11% para diciembre de 2021-febrero de 2022 y 12,28% para marzo-mayo de este año. Bono para Potenciar Trabajo Este mes ya se pagó un bono de $11.000 para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que se sumaron a la liquidación de los $22.700 de agosto. Se trata de un bono que no corresponde al medio aguinaldo que ya fue pagado a los titulares del plan entre el 30 de junio y el 7 de julio pasados. Y tampoco corresponde al aumento del salario mínimo, vital y móvil previsto para el mes de agosto, medida que también impactará en el Potenciar Trabajo. Está previsto además que en agosto se incremente en un 10% el salario mínimo, vital y móvil, por lo que también aumentará el valor del Potenciar Trabajo. Bono para encargados de edificios Los encargados de edificios cobrarán un súper bono de $134.000 cuya vigencia se extenderá entre el próximo mes de agosto 2022 y febrero 2023. La liquidación en cada caso se realizará conforme a la carga horaria de la jornada laboral. Según lo informado, el bono de $134.000 para encargados de edificio se pagará en 7 cuotas según el siguiente detalle: $12.000.- en agosto y septiembre,

$18.000.- en octubre y noviembre,

$24.000.- en diciembre y enero,

$26.000.- en febrero del próximo año. La suba salarial se suma al convenio paritaria sellado en marzo pasado, que consistió en un aumento de 27% (15% en abril y 12% en junio) por seis meses, más una suma fija de $8.000 en marzo.

