Fernández entrega pensiones no contributivas a 200.000 personas con discapacidad

El presidente Alberto Fernández entregará este viernes pensiones no contributivas a 200.000 personas con discapacidad, informaron fuentes oficiales. Fernández estará acompañado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el acto que se realizará a las 11 en la sede central del Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de las Personas con Discapacidad, ubicado en Ramsay 2.250 en el barrio porteño de Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires. La agenda de los ministros El jefe de Gabinete, Juan Manzur, participará a las 9 de la XLVII Reunión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. El ministro de Educación, Jaime Perczyk, y su par de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, participarán del cierre del Congreso Regional de Educación Técnica NEA – INET y firmarán tres convenios de cooperación educativa para la construcción de escuelas técnicas, en la provincia de Misiones, a las 11. Previamente, a las 9, Cabandié firmará con el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, un convenio de financiamiento para mejoras de infraestructura en el Parque Nacional Iguazú. Por su parte, Perczyk continuará su actividad en la provincia de Misiones con la inauguración, a las 15, del nuevo edificio del Núcleo Educativo de Nivel Inicial número 2086, y a las 16 visitará la Escuela Provincial de Educación Técnica número 6, Eldorado y entregará equipamiento. En tanto, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, entregará a las 11 viviendas del Programa Federal Casa Propia en la localidad de Cafayate, en el sur de la provincia de Salta.

Both comments and pings are currently closed.