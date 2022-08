Esteban Bullrich sobre la interna de Juntos por el Cambio: “Estamos dando un espectáculo lamentable”

El ex senador nacional, Esteban Bullrich, calificó de “espectáculo lamentable” el estallido de la interna de Juntos por el Cambio, luego del revuelo ocasionado por las críticas y acusaciones de Elisa Carrió a otros dirigentes de la alianza opositora. “Estamos dando un espectáculo lamentable. Volvamos al foco, a qué camino alternativo les proponemos a los argentinos”, reclamó el ex ministro de Educación, a través de su cuenta personal de Twitter, al sumarse al conjunto de referentes políticos que desaprobaron las palabras de la ex legisladora. Sin mencionarla, Bullrich cuestionó puntualmente a las explosivas declaraciones de la dirigente de la Coalición Cívica (CC). “Impunidad es también creer que uno puede decir cualquier cosa sobre los demás. Evitemos esa actitud”, reprochó en el mismo mensaje en las redes sociales La interna de Juntos por el Cambio se recalentó de manera inesperada esta semana, en medio de la tregua que impusieron los problemas del Gobierno en materia política y económica. La referente opositora acusó personalmente a algunos dirigentes de la oposición por su vínculo estrecho con sectores del peronismo y de “negociados”, al punto de señalar una infidencia de la vida personal del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Y reclamó a sus aliados en el acuerdo de “reglas decentes”. “Ya cubrí un gobierno y me tuve que aguantar operaciones de la SIDE que afectaron mi familia”, expuso. “En el gobierno de María Eugenia Vidal, la connivencia, la amistad y eventualmente los negocios entre (Cristian) Ritondo y (Sergio) Massa fueron absolutos”; “Lo de Frigerio apoyando a todos los candidatos massistas en las provincias y denigrando a los de Juntos por el Cambio en 2019 lo vi yo y se lo dije a Macri”; “La caja de Aysa era de Frigerio. Él me puso una amante en la lista de Capital”; fueron algunas de las explosivas declaraciones de Elisa Carrió. “Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo”, exigió la ex legisladora. “Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedírmelo, yo no miento más”, fustigó en su ultimátum, al ratificarlo en una entrevista con Infobae. Los dichos de la dirigente de Elisa Carrió generaron una ola de repudio entre los dirigentes de Juntos por el Cambio. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, Patricia Bullrich y otros dirigentes importantes, cuestionaron públicamente a Elisa Carrió. Hubo además comunicados orgánicos del PRO y de la UCR contra los dichos de “Lilita”.

