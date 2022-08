Con un programa municipal, adultos mayores culminan sus estudios primarios en centros de jubilados

El Municipio de Almirante Brown puso en marcha un programa orientado a que los adultos y adultas mayores puedan completar sus estudios primarios en centros de jubilados, con certificación del programa Fines. La iniciativa está orientada para personas mayores de 55 años y actualmente son cuatro los centros de jubilados que realizan esta iniciativa tan importante, la cual engloba a quienes nunca comenzaron sus estudios o bien hayan cursado algunos años. En este sentido, ya son más de 40 los adultos y adultas mayores que se sumaron a este programa. Los interesados e interesadas en participar de este proyecto deberán acercarse a cualquiera de los centros de jubilados donde se realiza el programa. Entre ellos, se encuentran el Centro de Jubilados Anselmo Diez, de Glew, ubicado en Andresito N° 3031; el Centro de Jubilados Parque Roma, también de Glew, situado en Fleming N° 3459; el Centro de Jubilados La Lunita, de San José, y la Sociedad de Fomento Vattuone de Adrogué, sita en Avellaneda N° 1765. “Esta iniciativa está pensada para que los adultos y adultas mayores puedan cumplir con los deseos y proyectos pendientes, como aprender a leer y escribir o terminar sus estudios primarios, en un entorno que les resulte ameno y amigable”, subrayó Mariano Cascallares. Mientras tanto Juan Fabiani agregó que “seguimos generando herramientas para la inclusión en este caso a través de la educación de nuestros adultos mayores”. En tanto que el intendente interino anticipó que “además de los cuatro centros de jubilados que ya realizan el programa, próximamente se sumarán tres nuevas asociaciones intermedias en Longchamps, Ministro Rivadavia y Don Orione”. La propuesta es realizada en conjunto entre la Coordinación y el Consejo Municipal de Adultos y Adultas Mayores con las secretarías de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos y de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown.

