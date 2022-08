Cascallares : “Seguimos sumando para cuidar nuestra gente”

Durante una recorrida por el circuito de formación y práctica que utiliza la Policía Bonaerense en Burzaco, Mariano Cascallares destacó que el Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, continúa “sumando herramientas para prevenir el delito y cuidar a los vecinos y las vecinas de nuestro distrito”. Cascallares visitó las instalaciones del Parque Industrial de Burzaco donde se está llevando a cabo la formación de los conductores y las conductoras motoristas para sumarse a las fuerzas policiales en tareas de patrullaje. Se trata de ingresantes que están realizando un curso teórico y práctico, en el que llevan adelante prácticas de manejo en camionetas 4×4 y en automóviles, sumando experiencia y conocimientos a las maniobras al volante y también nuevas estrategias de prevención. “El objetivo es que podamos incorporar más herramientas para prevenir el delito y cuidar a nuestra gente a partir de la convocatoria lanzada por el Gobierno provincial”, apuntó Mariano Cascallares. En ese contexto apuntó que mientras tanto en Almirante Brown se continúan instalando “Totems” o Puntos Seguros, se extienden las Alarmas Comunitarias Municipales en los barrios, se llegó al 80 por ciento de cobertura con luces Led y se sumaron 1600 cámaras que son monitoreadas desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) que funciona en Burzaco. De hecho, en las últimas jornadas se presentaron las nuevas unidades del autotransporte local de pasajeros que cuentan con cuatro cámaras internas y externas por colectivo. De la jornada, realizada en el Parque Industrial de Burzaco, participó también la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; el concejal Martín Borsetti, y autoridades policiales de la provincia de Buenos Aires.

