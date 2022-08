Fernández: El aumento a los jubilados busca “proteger y acompañar” a los más necesitados

El presidente Alberto Fernández, destacó que el aumento del 15,53% en las jubilaciones, anunciado este miércoles por la tarde por el ministro de Economía Sergio Massa, busca “proteger y acompañar a quienes más lo necesitan”. “Ninguna jubilación quedará por debajo de los $50 mil. Hemos otorgado un aumento de 15,53% para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones, que comenzará a pagarse en septiembre. La medida alcanza a más de 16 millones de argentinas y argentinos”, escribió Fernández en su cuenta de Twitter. “Será de $7.000 para quienes perciban hasta 1 jubilación mínima y decrecerá progresivamente para quienes perciban hasta 2″, dijo el jefe de Estado.. El mandatario destacó que “con estas medidas, la jubilación mínima aumentará 73,3% en lo que va del 2022, un 7,9% por encima de la inflación”. “Seguimos cumpliendo con nuestras jubiladas y jubilados. Es lo que prometimos: proteger y acompañar a quienes más lo necesitan”, concluyó. La jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353, y para quienes perciban hasta 2 jubilaciones mínimas, pasará de $75.050 a $90.705. Además, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo aumentará a $8.471. Este es el séptimo aumento otorgado mediante la Ley de Movilidad 27.609 y el tercero del año 2022. La medida había sido anticipada el miércoles pasado por el propio Massa cuando asumió la cartera de Economía.

