Cascallares y Fabiani recorrieron las obras del nuevo jardin de infantes en Barrio Lindo

En el marco de las recorridas que realizan por las obras en marcha en Almirante Brown, Mariano Cascallares y el intendente interino Juan Fabiani, supervisaron los avances del nuevo Jardín de Infantes que se construye en Barrio Lindo, en la localidad de Malvinas Argentinas. Se trata del establecimiento ubicado en el cruce de Pasteur y Lapacho, cuyo estado de avance se encuentra en torno al 50 por ciento con el objetivo de quedar finalizado para el inicio del Ciclo Lectivo 2023. Este nuevo jardín, que se materializa en forma ariticulada con Nación y Provincia, tendrá cuatro aulas con baños, dependencias administrativas, baños para adultos, cocina, salón de usos múltiples (SUM), sala de música y patios. “Seguimos sumando obras en Almirante Brown, esta vez de un nuevo jardín muy necesario para este barrio que está en pleno crecimiento”, sostuvo Mariano Cascallares, en tanto que Juan Fabiani remarcó la importancia de continuar “potenciando la educación pública” en todos los rincones del distrito. Cabe recordar que en paralelo están en construcción otros tres nuevos jardines de infantes en las localidades de Glew, Longchamps y San José. De la recorrida participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero, y la delegada Antonella Nápoli, entre otras autoridades.

