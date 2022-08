Anunciaron un paro de colectivos en el AMBA para este jueves que afectará el servicio nocturno

La Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), a partir de las 22:00 horas del día jueves 11 de agosto, hasta las 5:00 horas del día siguiente, se suspenden los servicios nocturnos y se reducirán las frecuencias en el resto del día y además informaron la suspensión total de los servicios para el día lunes 15 de agosto Paro de colectivos en AMBA: los motivos de la protesta Las razones de la medida de fuerza radican en que las empresas de transporte público de pasajeros del AMBA que integran la Cámara de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), ante el cada vez mayor atraso en el pago de las compensaciones tarifarias que se vienen generando desde el mes de marzo del corriente año, se ven obligadas a suspender los servicios nocturnos, reducir drásticamente el resto de los servicios durante el día y la suspensión total de los servicios el lunes 15 de agosto. “A la fecha, las líneas de distrito federal, nacionales y provinciales tienen sin cobrar el importe equivalente a un mes de los aportes que realiza el estado nacional para cubrir los costos indispensables para la operación normal de los servicios; de no cancelarse inmediatamente lo adeudado con el sector, provocará la parálisis total de las empresas”, expresaron en un comunicado. La entidad firmante, en representación de sus empresas afiliadas, pide disculpas al público por los inconvenientes que se produzcan, informando que lo detallado se realiza con el objetivo de evitar la paralización total y dar más tiempo para la obtención de soluciones al problema planteado.

