Viñales encabezó un importante plenario del Frente Ciudadano Lomense

El pasado sábado El Frente Ciudadano Lomense encabezado por el dirigente Juan Maria Viñales realizó un plenario que contó con una importante concurrencia de organizaciones y militantes, donde se debatió sobre la situación coyuntural nacional y local.

Viñales consultado comentó “Básicamente hablamos de organización y análisis de la situación política institucional, tanto a nivel nacional, provincial y local “, y agregó “los militantes, los dirigentes tienen expectativas, ansiedad dificultades, hay problemas que todos conocemos, y todos estamos esperanzados con lo que pueda suceder con la economía con a partir la llegada del nuevo ministro Massa, sabemos que nuestra conductora Cristina esta de acuerdo, esta apoyando”.

Sobre el Frente señaló

“Nosotros somos un grupo grande, muy unido de muchos años que queremos aportar a la política local, de hecho lo estamos haciendo a nivel provincial acompañando al Ministro Berni, y también participando mucho con la muestra que estamos llevando a distinto puntos de nuestra provincia”

Sobre la enorme convocatoria comentó Viñales “Todos sabemos que cuando termina un proceso , como la elección del año pasado quedan cuestiones que no se pudieron resolver. Nosotros hicimos distintos acuerdos institucionales, políticos y estamos ahí en conversaciones tratando que se resuelvan, hoy estamos acompañando proyectos, respaldando fuertemente tanto a nuestros delegados que están en Villa Lamadrid como a nuestra concejal Vilma Gonzalez para que sepa que tiene todo el Frente Ciudadano apoyandola.”

En esa linea aseguró “Soy optimista, creo que si todos ponemos el hombro, si todos ponemos el esfuerzo que hace falta, la Argentina va salir adelante”.

Para finalizar comentó: “Me van a encontrar dentro del movimiento nacional y popular, me van a encontrar tratando resolver los problemas de las localidades, el General decía peronistas somos todos. Lo que tenemos que hacer es trabajar, creer, luchar para que las cosas salgan adelante y apoyar al gobierno nacional, apoyar al gobierno provincial, y apoyar al gobierno local, si hay que hablar las cosas, hay que hablarlas desde adentro de nuestro ámbito como esquema de organización, para que las cosas que haya que resolver se resuelvan.”

