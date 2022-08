Fin de semana con propuestas par las familias de Longchamps, Ministro Rivadavia y Marmol

El Municipio de Almirante Brown informó que este fin de semana desarrollará diversas propuestas para las familias en Longchamps, José Mármol y Ministro Rivadavia. En tanto, se postergará por unos días por razones climáticas el festival “Brown a Cielo Abierto” previsto en Burzaco. Mariano Cascallares invitó a las familia de nuestro distrito a participar de las actividades, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani destacó el trabajo articulado de las diferentes áreas del Municipio para generar estos espacios destinados a promover la producción local y el esparcimiento de la población. Productores Rurales en la Granja En tanto, también organizada por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional se realizará este sábado 6 de agosto la habitual feria de productores rurales en la Granja Educativa Municipal, sita en Juan B. Justo al 1000 de Ministro Rivadavia, De 10 a 16 las vecinas y vecinos podrán adquirir directamente de los productores verduras, frutas, huevos, quesos, miel, flores, panificados, salames, plantas, flores y artesanías entre otros productos. Cabe consignar que desde la estación Longchamps, la línea de colectivos 501 (ramal Los Altos) realiza los sábados un servicio exclusivo hasta la puerta de la Granja Educativa. La misma línea llega también desde la estación de Rafael Calzada. Encuentro de comercialización en Longchamps Mientras tanto, en el circuito de la estación de Longchamps se concretará un nuevo encuentro de comercialización de emprendedores locales y gastronomía, organizado por el Instituto de Economía Social del Municipio. El domingo se le sumará la ceremonia de los pueblos originarios a la Pachamama. Según lo previsto, el encuentro estará desde este viernes 5 al domingo 7 y funcionará de 11 a 24 horas en el circuito aledaño a la estación, en Avenida La Aviación y Davel. Por el escenario del encuentro pasan, además, numerosos músicos y artistas locales. Ceremonia a la Pachamama A todo esto, el domingo 7, el encuentro de comercialización coincidirá con la ceremonia que, tradicionalmente, los pueblos originarios ofrecen a la Pachamama la cual se llevará adelante desde el mediodía en Av. La Aviación y Davel. Asimismo, habrá exposición y feria de trabajos artesanales de los pueblos originarios, entre ellos, guaraníes, kollas, tobas, Qom. Mocovíes, diaguitas, calchaquíes y aymaráes. También se sumarán números artísticos, previéndose la actuación de, entre otros, Milena Salamanca. Mujeres emprendedoras en Mármol Mientras tanto, también organizada por el Instituto de Economía Social del Municipio, este sábado 6 de agosto se realizará la Feria de Mujeres Emprendedoras en José Mármol. Tendrá por escenario la plaza Los Aromos de Nuestra Señora de Luján, sita en Jorge Santiago Bynnon y Arias, entre las 13 y las 16 horas. BACA postergado para el 19,20 y 21 Finalmente, la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de la Comuna informó que el festival familiar ”Brown a Cielo Abierto” (BACA), que iba a realizarse este fin de semana junto con un feria de productores locales y la gran variedad de propuestas gastronómicas de los food trucks, se postergará para el 19, 20 y 21 de este mes, también en la plaza Manuel Belgrano de Burzaco, en coincidencia con el nuevo aniversario de esa localidad. La cita será entonces esos días en la plaza Manuel Belgrano, sita en Quintana y 25 de Mayo. A los habituales juegos y entretenimientos para los chicos y las familias, se sumarán también espectáculos con artistas locales y, en esta oportunidad, la Feria Mi Pyme, con participantes del Programa de Empleo Independiente, con sus emprendimientos de impresiones 3D, cerámica, cincelado, joyería, encuadernación, textil, juegos didácticos, lombricultura y compostaje, así como también fiambres y chacinados.

Both comments and pings are currently closed.