Cuento del tío: estafaron y robaron a un matrimonio de jubilados

El hecho ocurrió en la mañana del jueves en una vivienda situada en la calle Necochea al 5.600 y todo comenzó poco antes de las 9 cuando un joven se acercó a la puerta de la casa, al ser atendido por el dueño de la finca, le dijo que se le había caído la pelota de fútbol en los fondos de la morada. Según informó La Capital de Mar del Plata, el hombre, con cierta desconfianza, le dijo que iría a fijarse, pero que no podía dejarlo pasar, a lo que el sujeto accedió, tras lo cual el jubilado se dirigió hacia la parte trasera de la casa donde lo sorprendieron tres cómplices del joven, lo obligaron a ingresar y lo redujeron junto a su esposa. El robo Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes maltrataron a la pareja, cuyos integrantes sufrieron sendos golpes, y la despojaron de dinero en efectivo, de algunos objetos de valor y de dos valijas, las que cargaron con el botín y se fueron del lugar sin ser advertidos, a pesar de que frente a la casa hay un supermercado que abre sus puertas en ese horario y también hay una parada de colectivos. El caso fue confirmado por el fiscal Mariano Moyano, de la fiscalía de robos calificados contra casas particulares, quien solicitó distintas medidas, entre ellas, el análisis de cámaras de seguridad de la zona para dar con los ladrones.

Both comments and pings are currently closed.