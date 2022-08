Con un encuentro cultural celebran los 104 años de la Biblioteca Popular y Municipal

La Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué está cumpliendo 104 años al servicio de la comunidad. En ese marco, celebrará dicho acontecimiento con un encuentro en el que no faltarán escritores locales así como autores regionales, habrá narraciones y música. La cita es el próximo sábado 6 de agosto con entrada libre y gratuita desde las 17 hs en su sede de La Rosa N° 974, Adrogué, según lo programado por la entidad y por el Instituto Municipal de las Culturas. En tal sentido, haciendo gala de los orígenes del edificio de la institución -creado por iniciativa de Esteban Adrogué inicialmente para el funcionamiento de una Escuela municipal de Música- contará con la actuación de la Orquesta Municipal de Tango de Almirante Brown, dirigida por Agustín Kolaric, y la presentación de la soprano Estefanía Cristal Cedeira. Asimismo, habrá narraciones con la participación especial de autores y autoras locales y regionales, entre ellas las premiadas Noemí Brown y Cecilia Vetti. “La querida Biblioteca Esteban Adrogué es un espacio único de cultura, que ha venido permitiendo el aprendizaje de generaciones de vecinos y, a la vez, el punto indicado para disfrutar del placer de la lectura en todos sus géneros”, señaló el intendente interino Juan Fabiani “Es una de las instituciones más queridas por nuestra comunidad y sin duda, un punto de encuentro para la cultura y sobre todo la literatura universal. Hemos venido acompañado su accionar en estos años, con la puesta en valor de su edificio; la incorporación de un nuevo Bibliomóvil y la digitalización de textos, fundamentalmente de autores locales”, consignó a su vez Mariano Cascallares. Un poco de historia de la sede de la Biblioteca La Biblioteca, creada el 1° de agosto de 1918 por el entonces intendente Martín González, comenzó a funcionar en el edificio de la calle La Rosa 974 que, hasta entonces había sido sede de la “Casa de Música”, que albergaba a la banda municipal. El edificio de la Biblioteca se debió a la iniciativa del fundador del distrito, Esteban Adrogué, en 1897, año en que se colocó la piedra fundamental. La infraestructura es de tipo colonial, con decoraciones de estilo romántico. Diseñado por el ingeniero Juan Buschiazzo, supo albergar en sus inicios a la Sociedad Escuela de Música de Almirante Brown. En 1903, cuando se disolvió dicha organización, la edificación permaneció abandonada y ocupada ilegalmente. En 1918 avanzaron con el desalojo del recinto, que utilizaban para enseñar tango. El entonces intendente Martín González, junto con una comisión activa de vecinos, logró recuperar el inmueble e iniciar el funcionamiento de la actual Biblioteca Municipal. Libro digital y Bibliomóvil Cabe consignar que la Biblioteca puso en funcionamiento en 2020 –en plena pandemia- el desarrollo “Libro Digital” que, a través de escaneo de código QR, que permite descargar textos históricos y de autores locales. También en su sede se llevan a cabo diversos talleres; entre ellos uno de nutrición alimentaria. También aporta los servicios del “Bibliomóvil”, la unidad que visita las escuelas y entidades en los barrios llevando preciada carga literaria para los vecinos, tanto niños, como jóvenes y adultos.

