Cascallares y Fabiani encabezaron em otivo acto de firma de escrituras con 300 familias

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezó junto a Mariano Cascallares una nueva y emotiva firma de escrituras junto a 309 familias de las localidades de San Francisco de Asís, Longchamps, Ministro Rivadavia, Malvinas Argentinas, Rafael Calzada, San José, Glew y Solano. La jornada se llevó adelante en la Casa de la Cultura, donde Fabiani y Cascallares junto con la directora de la Escribanía General de Gobierno bonaerense, Natalia Navas, rubricaron la firma de los documentos, en el marco del programa bonaerense “Mi Escritura, Mi Casa”, que es impulsado por el gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esta oportunidad la firma incluyó a 309 vecinos y vecinas de los barrios Don Orione y Suther II (San Francisco de Asís); Bicentenario, Viplastic y Casitas Blancas (Longchamps); Altos del Castillo y Tsuji (Ministro Rivadavia); Barrio Lindo y Brisas (Malvinas Argentinas); 14 de Noviembre (Rafael Calzada), San Ramón (San José), 600 Viviendas (Glew) y del conjunto habitacional de Charcas y Salaberry (San Francisco Solano). En esta oportunidad, las escrituras corresponden a la Operatoria del Instituto de la Vivienda, al Instituto de la Vivienda de Don Orione, a la Ley N° 10.830, inmuebles fiscales y a la Ley N° 24.320. Cabe destacar que en lo que va del año, el Municipio de Almirante Brown ya concretó la firma de más de 900 documentos junto a vecinos y vecinas de las distintas localidades. “Desde el inicio de la gestión de Mariano (Cascallares) en 2015 que nos pusimos como una de las prioridades avanzar con la regularización dominial con trámites históricos para que nuestros vecinos y vecinas tengan en sus manos este papel tan importante que genera felicidad y certidumbre”, sostuvo Juan Fabiani. En esa línea, remarcó el “enorme trabajo del equipo municipal y el trabajo articulado con la Escribanía General de Gobierno bonaerense que permite que cada mes podamos avanzar con actos como este, que sin dudas son de los más lindos y que más disfrutamos”. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Política Ambiental y Hábitat de Almirante Brown, Ignacio Villaronga; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomás; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; la gerente de Registro y Escrituraciones del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, Jackelin Stetaon, y la directora de Regularización Dominial, Notarial y Consorcial, Laura Leali, entre otras autoridades.

