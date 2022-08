El Presidente le toma hoy juramento a Sergio Massa como ministro de Economía

El presidente Alberto Fernández le tomará este miércoles juramento a Sergio Massa como ministro de Economía, en el marco de un acto que se llevará a cabo en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. El hasta ayer titular de la Cámara de Diputados, quien también concentrará bajo su órbita las áreas de Desarrollo Productivo y Agricultura, jurará a las 17 y se espera que luego de la ceremonia realice anuncios sobre las primeras medidas de su gestión. Massa ya confirmó a buena parte de sus colaboradores y se estima que realice una conferencia de prensa minutos después de jurar como ministro, según anunció el sábado pasado en sus redes sociales. En ese sentido, José Ignacio de Mendiguren estará a cargo del área de Producción, acompañado por un equipo integrado por Gabriela Lizana, Priscila Makari, Carla Pitiot y Tomás Canosa. Juan José Bahillo será el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Matías Tombolini el de Comercio y Daniel Marx integrará el comité para el desarrollo del mercado de capitales y seguimiento de la deuda pública. Massa confirmó también la continuidad de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), mientras que Jorge Solmi seguirá en el nuevo esquema de la Secretaría de Agricultura a cargo de la Unidad de Coordinación Federativa y Gabriel Delgado fue designado en la Unidad de Apertura de Nuevos Mercados de Proteínas. El designado ministro de Economía informó además que la Secretaría de Planeamiento del Desarrollo y Competitividad Federal estará encabezada por el hasta este martes vicejefe de Gabinete Jorge Neme, acompañado por Carola Ramón Berjano y Pablo Sívori. La nómina se completa con Sandra Mayol en la subsecretaría de Asuntos Institucionales; y Sabrina Vettel y Katia Blanc en áreas estratégicas de la Secretaría. El acto se concretará en el Museo del Bicentenario. Massa se hará cargo del Palacio de Hacienda en reemplazo de Silvina Batakis, quién había asumido el pasado 4 de julio en lugar de Martín Guzmán. La carrera de Massa En su carrera política, Massa fue intendente de Tigre, legislador, candidato a presidente y ocupó por casi un año la Jefatura de Gabinete durante el primer Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Foto: Maximiliano Luna. En aquella oportunidad, su llegada a la Casa Rosada fue luego del conflicto desatado por el proyecto de retenciones móviles para el sector agropecuario, conocido como “La 125“, por la resolución con ese número firmada por el ministro de Economía de aquel momento Martín Lousteau y que concluyó con el voto “no positivo” del por entonces vicepresidente Julio Cobos en el Senado. Massa reemplazó en el cargo a quien lo había ocupado desde el inicio de la gestión kirchnerista, el presidente Alberto Fernández, quien este miércoles le tomará juramento. Luego de su renuncia, en 2013 encabezó la lista del Frente Renovador que se impuso en la provincia de Buenos Aires a la lista del por entonces Frente para la Victoria y en 2015 quedó tercero en la elección presidencial, por detrás de Mauricio Macri y Daniel Scioli. En 2019 sumó su fuerza al Frente de Todos (FdT), fue electo diputado nacional y se desempeñó hasta este martes como presidente de la Cámara de Diputados, función a la que renunció para sumarse al Gabinete Nacional. Esta tarde la Cámara de Diputados aprobó su dimisión como presidente del cuerpo y a su banca, y votó como presidenta del cuerpo legislativo hasta diciembre próximo a la legisladora bonaerense del FdT, Cecilia Moreau. En su despedida ante los diputados, Massa convocó a construir acuerdos entre el oficialismo y la oposición y abogó por tener “la humildad y el coraje para construir consensos y políticas de Estado”.

