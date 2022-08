Fernández le tomó juramento a Marcó del Pont y advirtió que se viene “una etapa distinta” y “en unidad”

El presidente Alberto Fernández le tomó juramento este lunes a Mercedes Marcó del Pont como secretaria de Asuntos Estratégicos, en reemplazo de Gustavo Beliz, en vísperas de la puesta en marcha de un nuevo organigrama ministerial, y dijo que el Gobierno está empezando “una etapa distinta” que tendrá desde el miércoles a Sergio Massa como titular del Palacio de Hacienda. En el acto de jura, Fernández señaló: “Queremos dar un fuerte impulso a cuestiones que tienen que ver con la gestión y con la Argentina, que está inmersa en un mundo muy complejo”. “Hemos logrado superar los tiempos de la pandemia, estamos tratando de superar los tiempos de la guerra y lo más importante es que podemos hacerlo en unidad, es un dato no menor”, reforzó el jefe de Estado, y señaló que “el Frente de Todos ha encontrado un camino de unidad” que “es muy valioso”. Fernández mostró su gratitud hacia Beliz por acompañarlo “hasta aquí lealmente” y lo calificó de “un hombre de una enorme capacidad y de una moral intachable” que además lo precia “con su amistad”. Al darle la bienvenida a Marco del Pont “al Gabinete nacional”, el Presidente ponderó su gestión al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) porque “ha sido en este tiempo alguien particular por la forma que ejerció sus funciones” y repasó que “la recaudación aumentó un 87% respecto del mismo mes del año pasado” “Llevamos 23 meses consecutivos de aumento recaudación por arriba de la inflación”, indicó Fernández y, mirando a Del Pont, aseguró: “Habla de la recuperación del país y del trabajo que hiciste con (Carlos) Castagneto en la AFIP”. El mandatario destacó la idea de “abrir las puertas de la AFIP para trabajar en conjunto con el Gobierno nacional” y sostuvo que la funcionaria “fue un personaje central, con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), los créditos a tasa cero y el Ingreso Federal de Emergencia (IFE)”. Marcó del Pont fue diputada nacional, ejerció la presidencia del Banco Nación desde 2008 a 2010 y luego la del Banco Central entre 2010 y 2013. “El Frente de Todos ha encontrado un camino de unidad que es muy valioso” Alberto Fernández Además refirió a “un más progresista sistema impositivo en la Argentina” y enumeró “los bienes personales, las ganancias sobre las empresas más grandes que a las pymes, el aporte solidario y el proyecto de ley de la renta inesperada por la guerra”, y señaló que con Castagneto -presente también en el acto- seguirá “en la misma senda”. Castagneto asumirá en la AFIP, tras desempeñarse como Director General de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de ese mismo organismo. Los otros cambios dispuestos por el jefe de Estado fueron la salida de Silvina Batakis del Ministerio de Economía, de Julián Domínguez de Agricultura, Ganadería y Pesca; y de Daniel Scioli de Desarrollo Productivo. Por estos movimientos, Batakis irá al Banco Nación, en lugar de Eduardo Hecker, y Scioli volverá a desempeñarse como Embajador en Brasil. En tanto, el jefe de Asesores presidencial Juan Manuel Olmos será vicejefe de Gabinete de Juan Manzur en lugar de Jorge Neme, quien pasará a tener un puesto a definir en Economía. Gran parte del Gabinete nacional estuvo presente este lunes en la jura: el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Salud, Carla Vizzotti; de Defensa, Jorge Taiana; de Transporte, Alexis Guerrera; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Trabajo, Claudio Moroni; de Cultura, Tristán Bauer; de Justicia, Martín Soria. Además asistieron los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; de Relaciones Económicas Internacionales de Cancillería, Cecilia Todesca; y de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cecilia Nicolini; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y los titulares de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; y de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weis También estuvieron Batakis, Olmos, los gremialistas Hugo Moyano, Héctor Daer y Antonio Caló, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y los asesores presidenciales Ricardo Forster y Alejandro Grimson.

