Cascallares recorrió el hospital Burwardt donde se realizan testeos del programa “Niños a la vista”

Mariano Cascallares visitó el Hospital Vecinal Emilio Burgwardt de Longchamps, donde se llevan adelante los testeos a los alumnos y alumnas de las distintas escuelas primarias en el marco del programa de entrega de anteojos “Niños a la vista”. Este plan del Municipio de Almirante Brown es importante porque las alteraciones visuales pueden ocasionar perjuicios en el aprendizaje y la socialización de los estudiantes, pudiendo llegar a ser causa de fracaso escolar. Por tal motivo, una detección y tratamiento tempranos de los defectos visuales son necesarios para evitar problemas que afecten el desarrollo del sistema visual y conduzcan a trastornos del aprendizaje. En este sentido, un equipo de salud del Municipio visita todos los primeros y segundos grados de las escuelas primarias estatales para realizar evaluaciones de agudeza visual y en caso de que haya jóvenes que necesiten anteojos, dichos estudiantes son trasladados al Hospital Burgwardt donde se realizan los chequeos. “En este centro oftalmológico de atención primaria recibimos a los estudiantes que son derivados del programa ´Niños a la Vista´. Acá se realiza la medición de graduación para luego enviar a confeccionar los lentes que el Municipio entrega en las escuelas de forma gratuita”, explicó Mariano Cascallares, quien subrayó que “el diseño estético de cada lente lo eligen los chicos y las chicas”. Por su parte, la oftalmóloga Sabrina Peirano remarcó la importancia de esta iniciativa para potenciar la educación ya que “el desarrollo visual se realiza entre los 7 y 8 años, motivo por el que realizar estos controles de visión es fundamental para garantizar un buen aprendizaje”. Posteriormente, Cascallares se acercó hasta el vacunatorio ubicado en el mismo centro de salud, donde saludó a los trabajadores y trabajadoras que llevan adelante esta tarea tan importante y dialogó con vecinos y vecinas que se acercaron para avanzar con la inoculación contra el Covid-19. De la recorrida participó también el secretario de Salud de Almirante Brown, Walter Gómez; y el delegado de Longchamps, José María Vera, entre otras autoridades municipales .

