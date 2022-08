Mas de 45 mil niños disfrutaron de las actividades de vacaciones de invierno en Brown

El Municipio de Almirante Brown destacó que más de 45 mil niños y niñas disfrutaron de los casi 40 espectáculos y actividades dispuestos para las vacaciones de invierno en las cuatro sedes, donde participaron de numerosas propuestas culturales y recreativas. La agenda incluyó actividades durante las dos semanas en la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué N° 1224; en La Fundación Soldi, en Rafael Obligado N° 336, de Glew; en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco, situado en E. de Burzaco N° 740, y también la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia. Entre las propuestas, estuvo la “PAF Comics”, una muestra con cómics e historietas que incluyó shows con canciones de dibujos animados, cine y series; un concurso de dibujo, un paseo de compra con más de 50 artesanos y la presencia de más de 50 cosplayers. También hubo numerosos espectáculos musicales, de danza, artísticos y teatrales, además de charlas informativas sobre flora nativa y una barrileteada en la Granja Educativa Municipal. “Estamos muy contentos porque miles de niños y niñas disfrutaron de las distintas actividades dispuestas por el Municipio para las vacaciones de invierno. Con una agenda nutrida y variada, las diferentes propuestas fueron muy bien recibidas durante las dos semanas”, sostuvo Mariano Cascallares. Mientras que el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, remarcó que “miles de familias eligieron el distrito para salir a distenderse y eso nos llena de orgullo, ya que todas las actividades fueron pensadas con mucho cariño, abarcando distintas edades y temáticas”.

