Manzur destacó que la designación de Massa “ha generado una expectativa extremadamente positiva”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó este lunes que la designación de Sergio Massa al frente del nuevo ministerio que agrupará Economía, Desarrollo Productivo y Ganadería “ha generado una expectativa extremadamente positiva” y afirmó que “están dadas las condiciones para salir adelante”. En declaraciones formuladas al ingresar a la Casa Rosada, el ministro coordinador señaló que Massa “es una persona con una gran capacidad de trabajo y que conoce el Estado de cerca”, y se mostró confiado en el “nuevo impulso” y la “nueva y mucho mejor expectativa” que genera su incorporación al Poder Ejecutivo.

