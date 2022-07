Plazos fijos en pesos: cuánto empezarán a pagar desde este viernes

La suba de tasas de interés de política monetaria que fijó el Banco Central (BCRA) -de 52% a 60%- comenzará a regir a partir de este viernes e impactará de manera inmediata en los depósitos a plazo fijo en pesos, como una forma de evitar que la suba de precios afecte a los ahorristas. En el caso de los depósitos de hasta 10 millones de pesos hechos por personas humanas, el nuevo piso garantizado de tasa nominal anual (TNA) será del 61% -antes era de 53%- para los depósitos a 30 días, lo que representa un rendimiento mensual del 5,05% y un rendimiento anual efectivo del 81,3%. Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada será del 54%, lo que representa una tasa efectiva anual de 69,6%. Esto quiere decir que si este viernes una persona hiciera un plazo fijo por 30 días de $100.000, al finalizar el plazo recibirá $105.050, es decir los $100.000 que había depositado en un primer momento más un interés de $5.050. Sin embargo, si decidiera al final de ese plazo hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el dinero inicial más los $ 5.050 ganados en intereses, obtendría al final del plazo $ 110.355, es decir los $ 105.050 depositados a principio de mes más un interés de $ 5.305. En caso de no haber cambios en la tasa de interés durante el próximo año, si ante cada vencimiento la persona volviera a hacer un nuevo plazo fijo por 30 días con el capital inicial y los intereses ganados, en 12 meses tendría $ 181.300. Es decir, los $ 100.000 depositados inicialmente más un interés de $ 81.300. Plazos Fijos UVA + 1% pre cancelables Los bancos también ofrecen los plazos fijos “UVA + 1%” pre cancelables, como una opción de inversión a tasa real positiva para las personas ahorristas ya que ofrecen una tasa mínima de 1% anual sobre la tasa de interés equivalente al Índice de Precios al Consumidor que informa el Indec más la tasa anual de 1%, lo que permite mantener el poder adquisitivo del ahorro y ganarle por un punto a la inflación, si se cumple el plazo contractual de 90 días. La particularidad de este producto es que dispone de la opción de pre cancelación a partir de los 30 días, aunque con una tasas de interés equivalente al 85% de la TNA que dan los plazo fijos tradicionales, que en la actualidad sería de 51,85%. Actualmente es obligatorio que todos los bancos ofrezcan en los home banking los plazos fijos “UVA + 1%” a través de todos los medios, ya sea en las sucursales con presencia física o a través de las plataformas electrónicas.

