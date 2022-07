Estudiantes de ingeniería franceses recorrieron obras en marcha en Brown

Un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil oriundos de Francia que realizan pasantías en nuestro país recorrieron algunas de las obras históricas que se ejecutan a todo ritmo en Almirante Brown a partir de la articulación entre el Municipio, la Provincia y la Nación. Acompañados por el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, los estudiantes visitaron los avances de las obras del paso bajo nivel de la avenida San Martín y el Viaducto de Ruta 4 en el cruce con la Rotonda Los Pinos. Allí compartieron junto a los responsables de las obras detalles técnicos de los trabajos en marcha. Se trata de Denis, Mathieu, Gillen y Thibault, todos estudiantes de la Université de Pau et des Pays de L’adour, situada en la región suroeste de Francia, quienes se encuentran en el país realizando pasantías en la empresa “LM Construcciones“, como parte del esquema educativo de su carrera. “Estamos orgullosos de que estos futuros profesionales de la ingeniería nos visiten para conocer bien de cerca estas megaobras que estamos haciendo realidad junto a la Nación, a la Provincia y a todos nuestros vecinos”, indicó Mariano Cascallares. La recorrida incluyó el paso bajo nivel de la avenida San Martín, el cual se encuentra en un importante estado de avance y está próximo a ser utilizado por los más de 25 mil vehículos diarios que transitan la zona cada día. Posteriormente se trasladaron hasta la rotonda Los Pinos, donde se lleva adelante el histórico Viaducto de Ruta 4 que permitirá una solución trascendental a la congestión de vehículos en una zona tan transitada, potenciando la transitabilidad y circulación. De la recorrida participó también Joaquín Maschio, estudiante de ingeniería civil de la Universidad Nacional de Morón y maestro mayor de obras; Nicolás Jawtuschenko, y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, entre otras autoridades.

