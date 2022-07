Cascallares y Fabiani presentaron unidades cero kilometros para las lineas locales de colectivos

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la presentación de 36 colectivos cero kilómetro para las líneas 501, 514 y 515 que recorren los distintos barrios del distrito, en el marco de una renovación integral de 120 unidades que abarca a las distintas líneas locales. La presentación se llevó adelante en el predio situado en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y El Plata, en la localidad de Glew, e incluyó la participación del titular de la Agencia Municipal de Seguridad Vial browniana, Daniel Raimundo, y de autoridades y choferes de las líneas 501, 514 y 515. Se trata de nuevas unidades cero kilómetro que recorrerán distintos barrios de Almirante Brown como Ipona, Parque Roma, El Trébol, Altos de Castillo, Villa París y Santa Rosa, entre muchos otros. En este sentido, los colectivos están equipados con aire acondicionado y calefacción, cuatro cámaras de seguridad que son monitoreadas desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco y también de un botón de pánico para alertar sobre cualquier emergencia. “Estamos muy contentos presentando estas 36 nuevas unidades. Cuando comenzamos con Mariano (Cascallares) nos tocó la renovación de los contratos con las distintas empresas de colectivo locales y exigimos que las unidades tengan cinco años de vida útil para brindar un mejor servicio y más eficiente”, indicó Juan Fabiani. En esa línea, sostuvo que “fue un desafío para todos y hoy nos pone a la vanguardia en Almirante Brown en materia de infraestructura de transporte porque se trata de unidades nuevas, bien equipadas, con cuatro cámaras de seguridad y botones antipánico”. Y añadió: “Esto nos sirve a todos, es una inversión en la que los choferes están más seguros y más cómodos y que también son un beneficio directo para los vecinos y vecinas que utilizan el servicio”. Mariano Cascallares, en tanto, remarcó que en total son “más de 100 las nuevas unidades que estarán en la calle en las próximas semanas en las distintas líneas locales, las cuales están dotadas con aire acondicionado y calefacción y piso bajo para mejorar la accesibilidad de todos los pasajeros y pasajeras”. Subrayó, asimismo, que “la red de calles troncales y avenidas en Almirante Brown se extendieron con muchas obras, entre ellas la continuación de Espora o República Argentina” y por eso se hace necesario continuar renovando la flota del autotransporte de pasajeros local. Y completó: “La mejora es integral, potenciando la red de transporte de pasajeros y también con nuevos asfaltos y transitabilidad. A eso se suman los tres pasos bajo nivel en la avenida San Martín, en Diehl (Longchamps) y Presidente Perón (Rafael Calzada) y el Viaducto de Ruta 4 en la rotonda Los Pinos”.

Both comments and pings are currently closed.