Barrios de Pie definirá “la modalidad” de la protesta del sábado ante la Rural

El coordinador nacional del Movimiento Somos Barrios de Pie -que se desempeña como subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social-, Daniel Menéndez, sostuvo que la organización social “definirá” en las próximas horas “la modalidad” de la protesta que realizará el sábado frente al predio que la Sociedad Rural posee en el barrio porteño de Palermo contra “un sector que concentra la entrada de divisas al país”. “El motivo del reclamo es en contra del proceso especulativo, casi de extorsión, que lleva adelante un sector que concentra la entrada de divisas al país. Tienen la capacidad de impugnar cualquier medida de gobierno. En la defensa de sus intereses, el agro genera un daño al conjunto social y eso hay que señalarlo. Lo vamos a hacer con respeto, de manera democrática, evitando cualquier confrontación”, indicó Menéndez en declaraciones para Radio Con Vos. La protesta se desarrollará el sábado desde las 11 en la intersección de las avenidas Santa Fe y Sarmiento, consignó Menéndez en declaraciones a Télam. Para Menéndez, el sector agrario especulador “busca un proceso devaluatorio”, que generaría “una depreciación de los ingresos de los trabajadores que ganan sus sueldos en pesos”. En esta línea, Menéndez afirmó que desde Barrios de Pie “no quieren que se generé una situación de mayor tensión” y es por esto que realizarán una manifestación de manera pacífica. Barrios de Pie marchará el sábado 11 frente a La Rural, en Palermo. Foto: Archivo “Los que hoy no están liquidando son los que tienen la espalda y tienen un resto para avanzar en un proceso de especulación sobre el gobierno”, concluyó. Finalmente, consideró que las consecuencias de la especulación “son enormes” y seguir adelante con ella “es de un egoísmo enorme”. “Es muy difícil construir un país cuando un sector quiere maximizar sus ganancias y generar el daño que generan”, concluyó.

