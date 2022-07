Subsidios a luz y gas: hay plazo hasta fin de julio para inscribirse

Tras la noticia de que el Gobierno Nacional habilitó el formulario del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE), para determinar qué usuarios mantendrán el beneficio en las tarifas de luz y gas, ahora se conoce que habrá una prórroga hasta el 31 de julio. El objetivo es que puedan hacerlo aquellos hogares que aún no completaron el formulario de segmentación. Hasta el próximo domingo inclusive los usuarios podrán completar el formulario de manera virtual, sin importar el número con el que finalice su número de DNI. Este martes finalizó el registro para quienes tienen documento terminado en 6, 7, 8 y 9. La página en la que se puede solicitar el subsidios es https://subsidios-energia.argentina.gob.ar/. Hasta ahora, 6,3 millones de hogares completaron el formulario para mantener los subsidios de energía y gas desde el 15 de julio cuando que se abrió la inscripción. Según detalló el secretario de Energía, Darío Martínez, la medida implicaría un ahorro para el Estado de 15.000 millones de pesos en una primera etapa, y de 80.000 millones para el próximo año. ¿Quiénes pueden retener los subsidios? Tener ingresos mensuales netos (de bolsillo) inferiores a un valor equivalente a 3,5 canastas básicas totales (para un hogar 2 según el INDEC). Esa canasta a junio (último dato disponible) equivale a $ 104.216,80 y se actualiza todos los meses. Entonces, dejará de estar subvencionado el titular del servicio que gane $ 364.758,8 por mes. Quedan afuera también aquellos que sean titulares de tres o más autos con antigüedad menor a 5 años. De 3 o más inmuebles. Titulares de 1 o más aeronaves o embarcaciones de lujo. O titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Both comments and pings are currently closed.