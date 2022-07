Katopodis, Insaurralde, Cascallares y Fabiani recorrieron las obras del viaducto de Ruta 4 y en la Quinta Rocca

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde; Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron las obras del Viaducto de Ruta 4 y también los avances del edificio de aulas de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), en la Quinta Rocca de Burzaco. La jornada comenzó con una reunión de trabajo en el Centro de Operaciones Municipal (COM) y luego continuó en la rotonda Los Pinos, donde Katopodis, Insaurralde, Cascallares y Fabiani supervisaron los avances de esta obra histórica que potenciará la vinculación y circulación en una zona de alta congestión vehicular. Se trata de la megaobra del viaducto de 1.206 metros de extensión que se extiende a lo largo de la Ruta 4. Actualmente se avanza a todo ritmo sumando metros y metros de túnel a ambos lados de la rotonda e incluso ya comenzaron las intervenciones preparando el terreno para el paso del túnel por debajo de la misma. Posteriormente las autoridades se trasladaron hasta la Quinta Rocca, donde fueron recibidos por el rector de la UNAB, Pablo Domenichini, para recorrer la obra del primer módulo áulico de la UNAB, cuyo avance supera el 50 por ciento. Cabe recordar que en este caso el inmueble que se construye tiene una superficie total de 1.941 metros cuadrados, en el cual se levantan quince aulas distribuidas en dos plantas, además de oficinas administrativas, módulos sanitarios y espacio de cafetería, entre muchas otras prestaciones. En ese lugar, Katopodis anunció que ya se encuentra en proceso licitatorio la obra para la puesta en valor de la casona, que tiene más de 200 años. Obras que cambian la vida Durante la recorrida, Katopodis resaltó el “gran trabajo articulado con el Municipio de Almirante Brown” y remarcó que “en estos momentos difíciles la obra pública es el motor que nos puede sacar adelante, porque genera avances históricos en todos los rincones del país y también es una fuente de trabajo importantísima”. Insaurralde, en tanto, sostuvo que “potenciar la infraestructura es mejorar la calidad de vida en los barrios y generar trabajo”. “El viaducto sobre la Ruta 4 es un proyecto clave para mejorar el tránsito en una importante arteria de conexión del sur del conurbano, mientras que las obras en la UNAB forman parte de un pilar fundamental que es garantizar el derecho de las y los bonaerenses de aprender y progresar”, añadió. Mariano Cascallares enfatizó en este sentido el “enorme trabajo mancomunado con los gobiernos Nacional y Provincial para sumar obras trascendentales para los vecinos y vecinas” y subrayó que “esta querida universidad sigue creciendo a pasos agigantados y ya cuenta con más de 4.000 estudiantes, quienes el Ciclo Lectivo 2023 podrán iniciarlo usando el primer módulo de aulas”. Finalmente, Juan Fabiani remarcó la importancia de “seguir generando obras históricas y estructurales para Almirante Brown que le cambian por completo la realidad a toda la comunidad, como es el Viaducto de Ruta 4, los tres pasos bajo nivel en la avenida San Martín, en la calle Diehl (Longchamps) y Presidente Perón (Rafael Calzada) y, por supuesto, las obras en esta querida universidad que nos llena de orgullo”. De la recorrida participaron también el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos de Almirante Brown, Fernando Lorenzo, y la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, entre otras autoridades.

