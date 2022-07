Escracharon a Mario Negri por estacionar el auto en una rampa para personas con discapacidad

El diputado cordobés de Juntos por el Cambio Mario Negri resultó “escrachado” en las redes sociales por haber dejado su vehículo estacionado, no solo de contramano, sino además sobre la senda peatonal y, como si fuera poco, bloqueando la rampa para discapacitados. Las imágenes corresponden al viernes 22 de julio, aunque se viralizaron en las últimas horas, y se lo aprecia a Negri, de 68 años, subiendo al auto, sin ningún apuro, en el centro de la Ciudad de Córdoba. Bochornosa la conducta del diputado Mario Negri, estacionando sobre la senda peatonal y obstruyendo la rampa para personas con discapacidad. Su pertenencia al radicalismo y al macrismo lo salvan de la tapa y la cadena nacional que seguro soportaría por esto si fuera peronista. pic.twitter.com/wKA51u3E2g — Marcelo Puella (@marcelopueIIaok) July 26, 2022 La ANDis se manifestó contra el Diputado Negri.

La Agencia Nacional de Discapacidad contra Mario Negri: “Vulnera la autonomía y el derecho a circular”

Juan Cruz Taborda Varela (@JuanCruzTV) fue quien captó la situación, y la registró, para luego subirla a su cuenta en Twitter. Allí planteó: “El 5 veces diputado radical @marioraulnegri desconoce q: 1) no se puede estacionar sobre sendas peatonales, 2) no se debe impedir el uso de rampa para discapacitados. 5 veces diputado (ya sé q lo del dólar y la inacción de @alferdez es mucho peor)”. “Mario Negri, estacionado contra-mano, sobre senda peatonal y tapando la rampa de discapacitados Todos iguales, hablamos de la moral, de “Lo Correcto”, pero actúan de la misma manera todos”, fue una de las reacciones en Twitter. Otros recordaron que, irónicamente, Negri comenzó a trabajar como inspector de tránsito en la capital de la provincia. “De inspector de Tránsito en Córdoba hasta que llegó al ESTADO está hace 45 AÑOS hasta Hoy”, refirió Marisa Solari. Negri, jefe de bloque de la UCR, y del interbloque Juntos, es habitué de los programas de TV de Buenos Aires, en donde vuelca su habitual discurso opositor al kirchnerismo.

