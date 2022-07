En el 70° aniversario del fallecimiento de Eva Perón se realizó un homenaje en Villa Lamadrid

En el marco del 70° aniversario del fallecimiento de Eva Peron la concejal del Frente de Todos Vilma Gonzalez junto al delegado de Villa Lamadrid, la ex concejal Ana Tranfo y decenas de militantes realizaron un emotivo acto.

Rogelio Caceres Delegado de Villa Lamadrid comentó: “La verdad es muy emocionante el día de Eva, para nosotros los peronistas es un día muy especial nos da ganas de seguir trabajando” Ana Tranfo ” En cada punto donde hay un busto de Evita estuvieron todos los compañeros recordándola y queremos dejar este legado para la juventud, Evita vive en nuestros corazones y cada enseñanza que nos dejo hay que transmitirla para tener un país mucho mejor del que tenemos y unirnos mucho más para que la gente sea feliz” Alberto Concha, Sub Delegado de Villa Lamadrid ” Es un dia muy emotivo y de muchos recuerdos, cuantas conquistas para las mujeres que siguen luchando” La concejal Vilma Gonzalez agregó: “Los que nos sentimos peronistas tenemos que juntarnos salir a trabajar y sacar este país adelante, acompañar al presidente a Cristina y a cada uno de este equipo, acompañar a la gente que esta en Lomas de Zamora con errores y virtudes pero con el afan de hacer, acompañar no dejar mas solo sino no se pueden hacer las cosas, que llevemos este día acá adentro, que sigamos recordando hoy y siempre, y que sigamos siendo peronistas como hasta ahora, que esto nos una a todos”

