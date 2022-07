El 5 de agosto se pagará un bono de 11 mil pesos del Potenciar Trabajo

Casi 1.300.000 personas, inscriptas en el programa Potenciar Trabajo, recibirán el mes próximo un bono de 11 mil pesos, según anunció este martes el presidente Alberto Fernández. “El 5 de agosto vamos a pagar el bono de mitad de año a todos los que reciben el Potenciar Trabajo y vamos a ayudarlos a sobrellevar sus problemas”, manifestó el jefe de Estado. Desde el Ministerio de Desarrollo Social indicaron que se trata de una medida similar a la adoptada a mediados del año pasado, que impactará sobre “casi 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo”. Los 11 mil pesos se sumarán al haber de agosto de $22.770, que es la suma que perciben los inscriptos en el programa y que constituye la mitad del salario mínimo, vital y móvil. “Nosotros, como lo dije el primer día, tenemos una primera obligación y es con los que están más abajo, primero los últimos, dije aquel 10 de diciembre de 2019”, reflexionó el Presidente. Se trata de un bono que no corresponde al medio aguinaldo que ya fue pagado a los titulares del plan entre el 30 de junio y el 7 de julio pasados. Y tampoco corresponde al aumento del salario mínimo, vital y móvil previsto para el mes de agosto, medida que también impactará en el Potenciar Trabajo. Está previsto además que en agosto se incremente en un 10% el salario mínimo, vital y móvil, por lo que también aumentará el valor del Potenciar Trabajo. “Voy a seguir trabajando como ordenó Evita, como enseñó Perón: primero los desposeídos, los que no tienen voz, los desamparados, a todos ellos vamos a ponerlos en marcha de una vez y para siempre”, afirmó el jefe de Estado.

