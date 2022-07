La nación y el municipio potencian los programas de producción y el empleo

El secretario de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Aguilera recorrió junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani proyectos productivos y emprendimientos que se desarrollan en diversas localidades de Almirante Brown, en el marco del programa nacional de inclusión socioproductiva Potenciar Trabajo . Acompañados por la directora nacional de Articulación Social Productiva; Romina Pereyra, de la jefa de Gabinete de dicha área, Melina Barragán; y de integrantes del equipo del Municipio de Almirante Brown, supervisaron los proyectos en marcha del programa Potenciar Trabajo que se desarrolla en nuestro distrito. La recorrida se inició en la Panificadora Industrial del Municipio en Ministro Rivadavia donde se producen panificados abasteciendo a escuelas, comedores e instituciones locales. Allí los funcionarios dialogaron con las y los trabajadores y se interiorizaron de todo el equipamiento y los materiales que viene sumando la Comuna browniana para continuar incrementando la producción de ese centro. Posteriormente la recorrida siguió por la Granja Educativa Municipal donde visitaron la Huerta, la Feria de Productores Locales y las diferentes producciones que tiene ese espacio del Municipio de Almirante Brown. Finalmente recorrieron el Circuito de Longchamps donde se desarrolla la Feria de Productores y Emprendedores en el marco del programa Impulsar Desarrollo. Estos emprendimientos reciben el apoyo del Banco de Herramientas y de los Microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. “Tenemos el compromiso de continuar promoviendo el empleo y la producción porque junto con la Educación en todos los niveles son las mejores herramientas para seguir mejorándole la vida a nuestra gente”, precisó Mariano Cascallares al término de la actividad junto a las y los funcionarios nacionales.

