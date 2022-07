El municipio potencia los corredores seguros en las escuelas de Brown

El Municipio de Almirante Brown potencia las herramientas preventivas en los 137 Corredores Escolares Seguros ubicados en los alrededores de establecimientos educativos de todo el distrito a través de la instalación de cámaras de seguridad, alarmas comunitarias, luminarias LED, paradas seguras, tótems o puntos seguros, nuevos asfaltos y también mayor presencia policial. Se trata de los senderos más concurridos de los 438 establecimientos educativos estatales de gestión pública y privada del distrito (muchos de ellos comparten edificio o están ubicados en el mismo predio) en los cuales los estudiantes transitan cuando se dirigen o retornan de las escuelas. “Desde el año 2015 que estamos potenciando los corredores seguros y sumando herramientas preventivas para proteger a la comunidad educativa en la entrada y salida de todos los establecimientos. Actualmente, ya tenemos cobertura total con las cámaras que son supervisadas desde nuestro Centro de Operaciones Municipal (COM) y luminarias LED en todas las escuelas”, sostuvo Mariano Cascallares que agregó que esta política pública apunta a cuidar a los alumnos, padres y docentes. En esa línea se expresó también el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, quien remarcó que “apostar a una educación de calidad también tiene que ver con llevar tranquilidad para los estudiantes, docentes y las familias”. Y agregó: “estamos sumando nuevos asfaltos en calles frentistas y aledañas para mejorar la conectividad y la vinculación”. Cámaras de seguridad y Alarmas Comunitarias Con el objetivo de seguir fortaleciendo las herramientas de prevención del delito, el Municipio de Almirante Brown completó la presencia de cámaras de seguridad en inmediaciones a todas las escuelas, de las cuales algunas son fijas y otras tipo “domo” con un alcance de 360 grados para lograr un registro mayor. Además, gracias a la decisión de sumar también Alarmas Comunitarias en distintos rincones del distrito, los alumnos y alumnas pueden también utilizar este servicio gratuito ante cualquier emergencia. Para ello, deben bajar la aplicación “Alarma Comunitarias Brown”, disponible en la tienda de aplicaciones de Android e iOS, y registrarse. Una vez realizado este paso, podrán usar la alarma más cercana a su ubicación por geolocalización y utilizar el reflector que tiene incorporado como forma disuasiva. También enviar una alerta al COM para solicitar presencia policial, una ambulancia, defensa civil o bomberos. Luminarias LED Otra de las medidas preventivas incluyó la colocación de 2 mil nuevas luminarias en los últimos meses, lo que permitió completar por completo la presencia de estos artefactos en cercanía de los establecimientos educativos con el objetivo de fortalecer la seguridad de los estudiantes en los trayectos hacia las escuelas. A esto también se suman podas correctivas constantes por parte de distintas cuadrillas para mejorar la calidad del alumbrado y la visibilidad de las cámaras. Paradas seguras o Tótems Otro eje importante en el que se profundizó fue la colocación de Paradas Seguras locales en zonas donde funcionan los Corredores Escolares para reforzar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que asisten a las escuelas y también ser una herramienta de prevención para los usuarios que utilizan el transporte público en los barrios. Dichos refugios están dotados con un intercomunicador para alertar al COM sobre cualquier emergencia en tiempo real. También se sumaron “Puntos Seguros”, también conocidos como “Tótems”, los cuales están ubicados en plazas y espacios públicos, la mayoría en cercanías de las escuelas, y que cuentan también con un intercomunicador de emergencias y cámaras de seguridad en sus alrededores. Nuevos asfaltos En lo que respecta a nuevos pavimentos, el Municipio de Almirante Brown, viene llevando adelante un plan integral en el que se realizan trabajos en calles frentistas a escuelas, de las cuales la gran mayoría ya se encuentran pavimentadas, y también en calles anexas para mejorar la conectividad y vinculación. Entre ellas, se encuentran la calle La Rioja, entre Jorge y Murature. Se trata de un total de tres cuadras donde se accede a la Escuela Primaria N°32, en la localidad de Rafael Calzada. También se repavimentó la calle Billinghurst, en Claypole, donde está ubicada la Escuela de Educación Técnica N°3. Presencia policial y comercios seguros Finalmente, se potenció la presencia de efectivos policiales en moto en distintos horarios y también, a través de un trabajo articulado con las delegaciones municipales, se generó una red con los comercios que están dentro de los corredores, los cuales tienen pegado en la vidriera un sticker con la frase “comercio adherido” para que los estudiantes puedan acudir a ellos ante cualquier emergencia. De esta manera los alumnos y alumnas que tengan algún problema pueden ingresar a dichos locales para resguardarse, ya que los mismos funcionan de forma coordinada con el COM para advertir sobre cualquier situación y brindar una asistencia inmediata con la Policía, Bomberos, 107 AB o Defensa Civil.

