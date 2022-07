Comenzó la inscripción a los subsidios para los DNI terminados en 3, 4 o 5

El Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) abrió este miércoles la inscripción para las y los usuarios y usuarias con DNI terminado en 3, 4 o 5, quienes deberán anotarse hasta el viernes en el sitio al sitio www.argentina.gob.ar/subsidios o la aplicación MiArgentina. El Gobierno anunció el martes que 1.289.955 hogares de todo el país ya cargaron sus datos en el RASE, que serán procesados en los próximos días para determinar fehacientemente cuáles conservarán parcial o totalmente los subsidios en sus tarifas de energía eléctrica y gas natural. El plazo de inscripción se extenderá hasta fin de mes para quienes no hayan podido completar el formulario, hasta el momento de su implementación formal desde el 1 de agosto. Quienes no tengan dispositivo móvil, computadora o acceso a internet para completar de manera online el formulario podrán obtener un turno para realizar el trámite presencialmente en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Al momento de la carga de datos deberá detallarse el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que están en su factura de energía eléctrica y gas natural por red. También deberá informarse el último ejemplar de DNI, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años, y una dirección de correo electrónico, en la que recibirán posteriormente la categorización que le corresponde. La política de segmentación implicará un ahorro fiscal este año de $ 15.000 millones, y de $ 80.000 millones en 2023.

