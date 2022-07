Un hombre hacía delivery de drogas en silla de ruedas

Tras un allanamiento realizado en Villa Barceló, quedó detenido “El Pipi”, quien se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en el barrio y realizaba las entregas en silla de ruedas.

“El Pipi” había recuperado su libertad hacía poco más de un año por “buena conducta” y haber manifestado sus intenciones de conseguir un trabajo con la ayuda de los organismos intervinientes. A lo largo de su carrera delictiva, Cristian A., fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa, y dos condenas más por venta de drogas. Según fuentes policiales, fue durante un intento de robo que el detenido recibió tres balazos motivo por el cual quedó con la movilidad reducida. En diciembre de 2020, le fue concedido el beneficio de la libertad asistida ya que carecía de sanciones disciplinarias, demostrando su superación personal participando de capacitaciones. Durante el allanamiento se secuestró marihuana, un teléfono celular (el cual será peritado) y la suma de 7.500 pesos. Finalmente, el “Pipi” fue trasladado a la comisaría 10ª en donde quedó a disposición de la justicia con intervención de la UFI N°5 a cargo del fiscal Mariano Leguiza.

