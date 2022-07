Cascallares, Fabiani y Alvarez Rodriguez recorrieron obras en marcha en Almirante Brown

Mariano Cascallares junto con el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Cristina Álvarez Rodríguez, firmaron convenios para potenciar las políticas públicas orientadas al derecho de la identidad en el distrito y posteriormente recorrieron la obra de la nueva delegación de Ministro Rivadavia, donde funcionará también una oficina del Registro Provincial de las Personas. Entre otras obras en marcha, también supervisaron los avances en el Salón de Usos Múltiples (SUM) para la comunidad que se construye también en Ministro Rivadavia. La jornada se inició en el Palacio Municipal, donde Fabiani y Álvarez Rodríguez rubricaron la firma de un convenio que tiene como objetivo el reconocimiento de los derechos individuales, asumiendo el compromiso de garantizar el acceso real al mismo y su pleno ejercicio. En este sentido, la firma del documento permitirá generar mecanismos que propendan a promover, facilitar y fortalecer el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, especialmente de los sectores socio-económicamente vulnerables y zonas postergadas, a través del diseño de programas y proyectos que permitan superar las limitaciones materiales y culturales que dificultan la universalidad en el acceso a la documentación. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta Ministro Rivadavia, al cruce de las calles Muesca y Vucetich, donde se está avanzando en la construcción de la nueva delegación municipal. Allí se firmó un contrato de comodato de inmueble para uso de la Administración Pública, para que funcione también una oficina del Registro Provincial de las Personas. Se trata de un espacio indiviso de casi 24 metros cuadrados, en la planta baja y espacios comunes para acceso y circulaciones dentro del inmueble. “Estamos avanzando con convenios muy importantes en lo relacionado al derecho de la identidad”, sostuvo Juan Fabiani, al tiempo que Mariano Cascallares agradeció la presencia de Álvarez Rodríguez y destacó el “gran trabajo articulado con el Gobierno Provincial para avanzar con mejoras que cambian directamente la vida de nuestros vecinos y vecinas”. De la jornada participaron también el director Provincial del Registro de las Personas, Mariano Ríos Ordoñez; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas; la subdirectora Zonal del Registro Provincial de las Personas de Almirante Brown, Karina Karles; la concejala Cristina Vilotta, y el delegado de Ministro Rivadavia, Rodolfo Díaz Vélez, entre otras autoridades.

