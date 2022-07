Lanzan convocatoria para que jóvenes de Almirante Brown se inscriban en la policía bonaerense

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown informaron que se encuentra abierta hasta el 29 de julio la inscripción de cadetes para sumarse en agosto a la Policía Bonaerense. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que la convocatoria está orientada a personas de 17 a 29 años y tiene como finalidad seguir potenciando las herramientas de prevención del delito en los barrios de Almirante Brown. Las inscripciones se realizan escribiendo un correo a almirantebrowningresopolicial@ gmail.com , llamando al 2206-1325 o por Whatsapp al 11-5661-3583. También a través del Ministerio de Seguridad bonaerense mediante la web www.mseg.gba.gov.ar o el Whatsapp 11-6092-4591. Entre los requisitos para avanzar en la inscripción se encuentran: ser argentino nativo, naturalizado o por opción, haber finalizado el nivel secundario, en los términos de la Ley N° 13688 o equivalente, conforme lo establezca la reglamentación y responder a las aptitudes psicofísicas que establezca la presente y su reglamentación. “Convocamos nuevamente a nuestros vecinos y vecinas a que se inscriban como cadetes policiales para que cumplan funciones en el distrito y se sumen a la prevención del delito protegiendo a nuestra comunidad”, sostuvo Mariano Cascallares, quien remarcó el “permanente trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad.

