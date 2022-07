Con mas de 35 espectáculos en tres sedes, arranca la agenda de actividades de vacaciones de invierno

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, lanzó una amplia agenda de actividades para las vacaciones de invierno con más de 35 espectáculos y tres sedes para disfrutar de numerosas propuestas culturales y recreativas. Se trata de actividades libres y gratuitas que son organizadas por la Comuna como todos los años en época del receso escolar, las cuales están pensadas para los más pequeños del hogar pero también para todo el núcleo familiar. La agenda se extiende del 18 al 31 de julio, y se desarrollará en tres sedes: la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué N° 1224, Adrogué; en La Fundación Soldi, en Rafael Obligado N° 336, Glew; y en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco, situado en E. de Burzaco N° 740. Entre las actividades se encuentra la “PAF Cómics”, que se llevará adelante el domingo 24 de julio, de 11 a 18 horas, en la Casa de la Cultura y en la calle Esteban Adrogué, la cual será peatonalizada para la ocasión, e incluirá actividades simultáneas vinculadas a la cultura pop y el fandom con historietistas, escritores e ilustradores. “Estamos muy contentos porque seguimos sumando espectáculos para grandes y chicos durante las vacaciones”, señaló el intendente interino Juan Fabiani, al tiempo que Mariano Cascallares remarcó que “el objetivo es que nuestros vecinos y vecinas accedan a interesantes propuestas y elijan al distrito para gozar de su tiempo libre, cerca de sus casas”. Para más información, los interesados pueden ingresar al instagram oficial @institutodelasculturasbrown o al facebook: “Instituto de las Culturas Brown”. AGENDA DE ACTIVIDADES •Centro de Arte y Cultura de Burzaco En el Centro de Arte y Cultura de Burzaco, los espectáculos se llevarán adelante a partir de las 16 horas. El lunes 18 de julio, llega la obra de teatro “Cuentos inolvidables: princesas Disney”, y el martes 19, “Pira” la payasa ambulante presentará su show “Circumbia”. El miércoles 20, actúa el Payaso Almíbar; y el jueves 21 se exhibirá la comedia musical Princesas Disney ballet. Para el viernes 22, en tanto, está prevista la presentación de la obra de teatro “Mágicas vacaciones”. Mientras que el sábado 23, la Familia Bachichas, presentará un show musical con humor y actividades para toda la familia. La semana del lunes 25 julio arranca con “Cuentos inolvidables: princesas Disney” y continúa el martes 26 con el recital del payaso Almíbar. El miércoles 27, vuelve “Pira” la payasa ambulante, y el jueves 28 “Princesas Disney ballet”; el viernes 29 otra vez llega el teatro con “Mágicas Vacaciones”, y el sábado 30, con doble función, el Grupo Diversos presenta la obra teatral “Yo quisiera ser el Rey”, a las 17 y 20 horas. •Casa de la Cultura En Casa de la Cultura, las actividades se desarrollarán a partir de las 16 horas (salvo los viernes cuando arrancan a las 15), todos los días de vacaciones incluyendo los domingos. El lunes 18 de julio actúa el payaso Almíbar; el martes 19 se podrá disfrutar de “Cuentos para jugar”, y el miércoles 20, se presentará la Compañía de Circo “Cabeza de Alfajor”. El jueves 21 estará “Pira”, la payasa ambulante; y el viernes 22, se prevé el desarrollo, a partir de las 15, del taller de arte “Fabricando Monstruos”, donde los más pequeños podrán exhibir sus propias creaciones, y a las 16 de la obra “Aventura Congelada en Arabia”. El sábado 23, los niños y niñas podrán deleitarse con la danza en “Un Cuento y un Tango”. Mientras que el domingo 24, de 11 a 18, se llevará adelante la convención de comics, música y arte “Paf! Comics” con espectáculos simultáneos a través de la peatonalización de Esteban Adrogué. Para la última semana de vacaciones se prevé el lunes 25 de julio, la presentación de los “Los Hermanos Bachichas”; el martes 26, “Cuentos para Jugar”; el miércoles 27, teatro infantil con “Aventura Congelada en Arabia”, y el jueves 28 actuará el Payaso Papelito. El viernes 29, a partir de las 15, se realizará el Taller “Fabricando Monstruos” y a las 16 vuelven con sus aventuras “Los Hermanos Bachichas”. Por último, el 30 vuelve “Una Aventura Congelada en Arabia” y el domingo 31 de julio la Compañía de Circo “Cabeza del Alfajor”, cierra la agenda de vacaciones. Actividades en Fundación Soldi Finalmente, las propuestas en la Fundación Soldi se extenderán de lunes a viernes, a partir de las 14 horas. El lunes 18 de julio, llega el show del Payaso Papelito y el martes 19, se presentará la Compañía de Circo “Cabeza de Alfajor”. En tanto, el miércoles 20, se podrá disfrutar de “Cuentos para Jugar”, a cargo de narradores del distrito. El jueves 21, actuarán “Los Hermanos Bachichas” en un espectáculo lleno de música y juegos. Y el viernes 22, “Pira” la payasa ambulante ofrecerá un show inolvidable. Por otro lado, el lunes 25, vuelve la Compañía “Cabeza de Alfajor” y el martes 26, llega el teatro infantil con una “Aventura congelada en Arabia”. El miércoles 27, se podrá disfrutar, una vez más, de “Cuentos para Jugar”. Mientras que el jueves 28, retornan “Los Hermanos Bachichas” con su divertido espectáculo y, finalmente, el viernes 29, vuelve a presentarse “Pira” la payasa ambulante.

