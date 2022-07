Esta abierto el segundo concurso de fotografia ambiental 2022 en Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que hasta el próximo 31 de agosto se encuentra abierta la convocatoria para participar del segundo concurso de Fotografía Ambiental 2022, promovido en el marco de las actividades del Mes del Ambiente, que premiará a las imágenes que reflejen el patrimonio natural del distrito. La nueva edición de la propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad -llevada adelante a través de la Secretaría Política Ambiental y Hábitat junto al Instituto de las Culturas Brown- se denomina “El Ambiente en mi Municipio” y distinguirá a las fotografías que revelen el valioso patrimonio natural, socio-ambiental y cultural de Almirante Brown y otras expresiones relacionadas a la temática ambiental. En ese marco, Mariano Cascallares indicó que “con nuestro programa Brown Verde seguimos generando políticas públicas para continuar posicionando a nuestro querido distrito como pulmón verde de toda la región”. Cabe señalar que los participantes deberán exponer manifestaciones y expresiones que formen parte de la identidad natural y que se puedan observar actualmente en nuestro Municipio. Se podrán registrar: plantas, animales silvestres, paisajes, ciclos y fenómenos naturales, personas interactuando con la naturaleza; también expresiones socioambientales, recuperadores urbanos, reciclaje, compostaje, y soberanía alimentaria, entre otras. Los interesados en participar de la iniciativa, deberán subir su material al siguiente drive https://drive.google.com/drive/folders/1IhTuveIgvwYF4TYvVKgJnPy-fhMliPoR?usp=sharing, o bien hacerlo enviando las fotografías por mail a concursofotografico.altebrown@gmail.com. En este correo electrónico también se podrán realizar consultas respecto de la iniciativa. Vale recordar que además de numerosos premios, las doce mejores fotografías ilustrarán el calendario ambiental 2023 del Municipio. Para más información los vecinos y vecinas que quieran participar también podrán consultar en las redes sociales Facebook o Instagram de “Brown Verde”.

