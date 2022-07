Los vecinos de Brown ya pueden gestionar tramites de la tarjeta Sube en las delegaciones municipales

El Municipio de Almirante Brown incorporó terminales de Tarjeta Sube en las doce delegaciones del distrito, donde los vecinos y vecinas pueden acreditar cargas electrónicas, aplicar la tarifa social y también consultar y recuperar el saldo, entre otras funcionalidades. En ese marco, Mariano Cascallares supervisó como funciona el servicio en Don Orione. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani precisaron que se trata de las Terminales de Autoservicio (TAS), las cuales permiten acreditar las cargas electrónicas realizadas previamente en aplicaciones de pago, cajeros automáticos y home banking. En este sentido, el sistema permite gestionar y aplicar la tarifa social y también consultar y recuperar el saldo, entre otras funcionalidades. También se hace la entrega de las tarjetas tramitadas en el momento y, en el caso de la delegación de Adrogué, se pueden retirar también las tarjetas previamente solicitadas desde la web. El servicio está disponible de lunes a viernes de 8 a 14 horas en todas las delegaciones de Almirante Brown a excepción de la ubicada en el Boulevard Shopping de Adrogué, cuyo horario de atención es de 11 a 19 horas. Esta iniciativa es posible gracias al trabajo articulado con Nación Servicios, una empresa del Grupo Banco Nación, que tiene a su cargo, entre otras cosas, el mantenimiento y soporte tecnológico de todo el sistema SUBE del territorio nacional. “Estamos muy contentos de seguir sumando más y mejores servicios para nuestros vecinos y vecinas. En este caso potenciando las terminales de servicio SUBE presentes en las doce delegaciones y en otros puntos del distrito”, sostuvo Mariano Cascallares.

Both comments and pings are currently closed.