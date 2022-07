Berazategui / Un ex comisario se defendió a los tiros de un robo y baleó a dos delincuentes

Fueron 13 segundos de locura, con forcejeos y disparos. Y otros 13 segundos más de pura lucha sobre el asfalto. Así quedó registrado por la cámara de seguridad que fue testigo de otro hecho de inseguridad y de violencia en el Conurbano. En las imágenes se puede ver como un comisario retirado de 66 años hirió a balazos a dos delincuentes al resistirse a un robo cuando se encontraba descargando su camioneta frente a una casa en la localidad bonaerense de Berazategui. El ataque ocurrió el viernes pasado, alrededor de las 17.20, en el cruce de avenida Eva Perón y calle 130, en la zona Sur del conurbano bonaerense. Y los dos delincuentes heridos escaparon del lugar tras el enfrentamiento. En ese contexto, personal de la comisaría 2ª de Berazategui poco después del ataque estableció que había ingresado al Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Eduardo Wilde” una persona con una herida de arma de fuego en el abdomen. Según las fuentes consultadas por la agencia de noticias Télam, se trata de un sospechoso de 24 años que sería es uno de los dos delincuentes baleados por el ex comisario. El hospital Municipal Eduardo Wilde donde quedó internado en grave estado el sospechoso de 24 años del ataque al comisario retirado El hospital Municipal Eduardo Wilde donde quedó internado en grave estado el sospechoso de 24 años del ataque al comisario retirado A su vez, los policías determinaron que un segundo sospechoso, de 17 años, ingresó al Hospital Interzonal General Agudos Presidente Perón con una herida de arma de fuego en el maxilar izquierdo con orificio de entrada y permanecía internado fuera de peligro. Todo comenzó cuando el ex comisario estacionó su camioneta. Del asiento del acompañante se bajó un hombre con una bolsa e ingresó a la casa dejando la puerta abierta, según se observa en la filmación. Paralelamente, el ex policía también se bajó de la camioneta y fue hasta la parte trasera. Allí estaba cuando los dos ladrones lo sorprendieron: primero uno, del que se defendió; luego el otro lo atacó por la espalda. Siempre de acuerdo a esas imágenes, en medio de la lucha cuerpo a cuerpo, el ex policía logró efectuar una serie de disparos, tras lo cual, los asaltantes escaparon a la carrera en distintas direcciones. Durante el procedimiento que se hizo en la escena del ataque, los policías secuestraron un revólver Smith & Wesson calibre .38, una pistola marca Bersa calibre .45 con numeración suprimida, cargador y cinco municiones intactas. Los voceros indicaron que la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil en turno dispuso la aprehensión del adolescente de 17 herido y quedó bajo custodia policial. En tanto, respecto al sospechoso mayor de edad, el personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Berazategui, a cargo de Silvia Borrone, dispuso una consigna policial en el hospital ya que se encuentra en estado grave y en terapia intensiva. Motochorros en Merlo Ese mismo viernes pero por la noche y en Merlo, al Oeste del Conurbano, un policía de la Bonaerense mató a un presunto delincuente e hirió a otro al resistirse a un asalto. Todo sucedió en la esquina de Brunet y Fraga, donde el policía, que estaba vestido de civil, fue abordado por dos hombres en moto que lo amenazaron con aparentes fines de robo. Según las fuentes consultadas, el oficial se resistió al asalto, extrajo su pistola reglamentaria y efectuó una serie de disparos contra los sospechosos, uno de los cuales portaba un arma de juguete. De acuerdo a los voceros, uno de los presuntos delincuentes resultó herido en el lugar, mientras que el otro escapó pero a las cinco cuadras fue hallado, también herido. Ambos sospechosos fueron trasladados al Hospital Municipal Eva Perón y al Hospital Zonal General de Agudos Héroes de Malvinas, donde recibieron la atención médica y quedaron con custodia policial. Sin embargo, uno de los baleados murió este sábado. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la fiscal Marisa Monti, quien tomó declaración a la víctima y resolvió no adoptar temperamento por considerar que actuó en legitima defensa. En tanto, personal de Gendarmería trabajaba en las pericias por tratarse de un hecho en el que intervino personal policial.

