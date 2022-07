Inflación de alimentos saltó a 2,5% la semana pasada: aumentó 1 de cada 3 productos

La partida intempestiva de Guzmán derivó en un descalabro de precios. El Gobierno le reprochó a los CEO de las alimenticias. Lo que más subieron fueron los lácteos, que no pudieron renovarse en Precios Cuidados. Será la próxima medida de la nueva Secretaría de Comercio Interior. Supermercadistas se “comprometieron” a no trasladar los aumentos, informaron fuentes oficiales. “La inflación de marzo fue la más alta del año”, repetía el exministro de Economía, Martín Guzmán, tras el pico de 6,7% registrado ese mes. Sin embargo, tras su renuncia se produjo un descalabro en los precios. La inflación de alimentos trepó al 2,5% en la primera semana de julio, y las consultoras ponen un piso de 6% para el primer mes de Silvina Batakis, que le reprochó a las alimenticias estos aumentos en un encuentro del viernes con los CEO. Esta semana se conocerá el dato de inflación de junio y se completará la renovación de Precios Cuidados, dado que todavía no hubo acuerdo para los precios de los lácteos, que fueron la categoría con mayores subas durante la última semana.

