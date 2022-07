Desarticulan organización delictiva dedicada al robo y venta de materiales

Una banda delictiva dedicada al robo y venta ilícita de materiales para la construcción fue desbaratada en las últimas horas en Budge luego de varios allanamientos. La División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue la que llevó a cabo una ardua investigación para poder dar con el paradero de los delincuentes. Todo comenzó a partir de un robo de 4,5 toneladas de varillas de hierro y otros elementos del interior de una obra en construcción en Palermo. TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fiorito: desbaratan una banda que realizaba entraderas en Lanús En primera instancia, los efectivos dispusieron el relevamiento de cámaras públicas y privadas de la zona. Allí se determinó que una camioneta ingresó a la obra y, luego de aproximadamente 20 minutos, se retiró del lugar con los materiales robados. Los investigadores, a parir de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, identificaron la placa del rodado y obtuvieron información del titular, la cual era en el barrio de Budge. Una vez confirmada la ubicación de los inmuebles donde podría estar el vehículo y el autor del ilícito, se realizaron discretos seguimientos hasta que se llegó a un galpón que funcionaba como chatarrería. En este marco, se estableció también que la banda delictiva tenía varios perfiles en la red social Facebook y vendía los productos en el sitio de compraventa de esta red social. El conductor de la camioneta ofrecía varillas de hierro para la construcción y otros objetos que fueron publicados con imágenes que coincidían con los elementos sustraídos. Tras establecer los domicilios, fue el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 36, a cargo del doctor Ferro y ante la Secretaría Número 123 del doctor Das Dores, los encargados en dictar las órdenes de allanamiento. Los efectivos llevaron a cabo los operativos y lograron desbaratar a la banda, al tiempo que detuvieron a todos los delincuentes y secuestraron la camioneta utilizada en el robo y los elementos sustraídos. Todos ellos quedaron a disposición de la Justicia.

