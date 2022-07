Cascallares entregó asistencia para mejoras habitacionales a vecinos de Don Orione

Mariano Cascallares encabezó una nueva y emotiva entrega de subsidios destinados a mejoras habitacionales junto a vecinos y vecinas del barrio Libertad, en la localidad de San Francisco de Asís. La jornada se llevó adelante en la delegación situada en Araujo N° 2648 de Don Orione, donde se entregaron ayudas económicas destinadas a lograr una mayor habitabilidad de las viviendas con mejoras de infraestructura y ampliación, gracias a la articulación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Cascallares destacó el “enorme trabajo articulado con el Gobierno Provincial” y subrayó que “este es un avance muy importante porque representará muchas mejoras en distintas casas del barrio Libertad para crecer en calidad de vida”. Estos avances son posibles merced al trabajo articulado entre el Municipio de Almirante Brown y la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense. “Un agradecimiento a todo el equipo que trabaja en esta política articulando con el gobierno nacional y provincial. Es un orgullo el avance ver como este querido barrio browniano está creciendo, junto con muchos otros en distintos rincones de Almirante Brown”, añadió Mariano Cascallares. Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que esta importante iniciativa se llevó adelante gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial. En este sentido, dicho trabajo articulado permitió gestionar en total 450 mejoras habitacionales en diferentes barrios populares del distrito pertenecientes a las localidades de San Francisco de Asís, Malvinas Argentinas y San José, de las cuales una importante cantidad ya fue entregada en actividades similares realizadas en las últimas semanas. De la jornada participaron también el secretario de Política Ambiental y Hábitat de Almirante Brown, Ignacio Villaronga; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; el subsecretario de Hábitat, Agustín Ybáñez; la concejala Sandra Corbalán y la delegada Mabel Klehb, entre otras autoridades

