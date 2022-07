Batakis: “No podemos permitir abusos con los precios”

La ministra de Economía, Silvina Batakis, afirmó este lunes a la mañana, en el marco de una conferencia de prensa que ofrece en el Palacio de Hacienda, que “se mantienen las metas acordadas con el FMI” en el marco del entendimiento para la refinanciación de la deuda por más de u$S 44.000 millones contraída durante la gestión de Mauricio Macri. Batakis señaló que se dispuso que “las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio otorga a toda la Administración Pública Nacional van a ser solamente acordes con la proyección de caja real”. “No vamos a gastar más de lo que tenemos”, dijo. La ministra de Economía afirmó que el contexto de guerra en Ucrania “afecta mucho a la Argentina” pero señaló que, pese a esa situación “inédita”, la “matriz estructural de la Argentina está intacta“, y sostuvo que la intención del Gobierno es “mantener esa estructura productiva, sostenerla, complejizarla , hacerla más productiva y generar puestos de trabajo”. Batakis anunció que se dispondrá que “el congelamiento de personal se amplíe a todos los organismos del Estado” y no solo a la administración central. La medida se implementaría a través de una modificación de la ley de Administración Financiera y fue anunciada por la ministra en una conferencia de prensa que ofrecía esta mañana en el Palacio de Hacienda. Lineamientos La ministra ofrece una conferencia de prensa “para dar a conocer los lineamientos de la ratificación del programa” económico y de las metas fiscales, junto a “otras novedades”, se informó oficialmente. Este domingo, la funcionaria se reunió con el presidente Alberto Fernández, a quien “le presentó las conclusiones de lo que había estado trabajando con su equipo: un plan de acción hacia adelante, el rumbo y el camino” en materia económica, según contó a Télam la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. En ese marco, “el Presidente estuvo de acuerdo en todo lo que le planteó (Batakis) y le hizo unas sugerencias que fueron incorporadas por la ministra”, amplió Cerruti. En cuanto a la conferencia de prensa de la titular de Economía, la portavoz dijo que será “para dar a conocer los lineamientos de la ratificación del programa económico, de las metas fiscales y del rumbo que se viene sosteniendo, más algunas otras novedades”.

