Cascallares y Fabiani recorrieron con el hijo de Ramón Carrillo la renovada Quinta Antares

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, recorrieron junto al geólogo Ramón Carrillo, la quinta de su padre, el histórico sanitarista argentino, donde se avanza con importantes trabajos de puesta en valor y la creación de un nuevo museo para nuestro distrito. La visita se llevó adelante en el predio conocido también como “Villa Antares”, ubicado en el cruce de Erezcano y Presidente Perón, donde las autoridades visitaron junto al hijo de Ramón Carrillo el espacio que tiene como finalidad convertirse en un parque saludable, transformando también la antigua casona en un museo. La recorrida tuvo un enorme condimento de emotividad porque fue encabezada por Ramón Carrillo, hijo del histórico sanitarista argentino, quien vivió en la quinta entre 1969 y 1980, transitando en ese lugar tan especial su adolescencia y los inicios de su adultez. En este lugar tan importante el Municipio de Almirante Brown en articulación con el Gobierno Nacional avanzará en la creación de un Parque Saludable aprovechando el predio de casi cuatro hectáreas creando senderos de caminata, como así también la puesta en valor de la casa para transformarla en un museo. Del evento también participó el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Mariano Cascallares agradeció la presencia de Ramón Carrillo hijo y de autoridades de la Universidad Isalud avanzando en un “profundo trabajo articulado poniendo en valor todo el predio y transformarlo en un ícono para la salud y la cultura de nuestro querido distrito”. Ramón Carrillo, a su turno, expresó que “para toda la familia es una alegría inmensa todo el trabajo que se hizo para recuperar este espacio tan hermoso y es una emoción escuchar todas las ideas que se están proyectando para ponerlo en valor”. “En este lugar pasé gran parte de mi adolescencia y principios de adultez, cada rincón me trae recuerdos muy lindos junto a mi familia. Mi última visita había sido en el 2007, hace 15 años, y de ese tiempo ahora el cambio y la mejora en el predio es gigantesca”, agregó el hijo del primer sanitarista argentino. Cabe destacar que el lugar fue declarado como “Patrimonio Forestal” y “Monumento Histórico” del Municipio de Almirante Brown por el Concejo Deliberante local, no sólo porque pertenecía a Ramón Carrillo sino porque es considerado un pulmón verde para Almirante Brown, ya que gracias al Censo Arbóreo realizado por la Comuna se verificó la presencia de más de 1200 árboles de distintas especies. De la visita participaron también el secretario de Salud de Almirante Brown, Walter Gómez, y el Secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo, entre otras autoridades.

