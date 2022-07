Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, bajo alerta amarilla por tormentas

Un alerta amarilla por tormentas de variada intensidad fue lanzado en la mañana de este domingo para la ciudad de Buenos Aires y distintas zonas de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que algunas de esas tormentas pueden llegar a ser localmente fuertes. En ese marco, “se espera que las mismas estén acompañadas fundamentalmente por granizo y ráfagas”, y no se descarta “intensa caída de agua en cortos periodos”. Asimismo, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados localmente”. El alerta del SMN abarca CABA, norte, centro y sudeste de Buenos Aires, y sur de Entre Ríos y Santa Fe.

Both comments and pings are currently closed.