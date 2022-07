La inflación mundial lleva a la pobreza a 71 millones de personas

La guerra en Ucrania sigue provocando enormes consecuencias en el mundo. De acuerdo un análisis hecho por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el aumento mundial de la inflación ha empujado a la pobreza a cerca de 71 millones de personas que viven en países en vías de desarrollo, en solo tres meses. El incremento en los precios -sobre todo de alimentos y energía– , vinculado en parte a la guerra en Ucrania-, ha generado “una crisis del costo de la vida sin precedentes en la memoria reciente”, que está teniendo un “impacto devastador” en los hogares más pobres. “El impacto en las tasas de pobreza es drásticamente más rápido que el shock de la pandemia de la covid-19″, destacó el administrador del PNUD, Achim Steiner, en una conferencia de prensa. Según el PNUD, la combinación de inflación, una complicada situación fiscal para muchos países tras los esfuerzos de la pandemia y el incremento de los tipos de interés hace que numerosos estados necesiten apoyo internacional para contener esta crisis. Además, el riesgo de que se desate una recesión global puede agravar aún más la pobreza en todo el mundo, añade el informe. Subsidios, bajo la lupa Para frenar el aumento de la pobreza, el PNUD defiende el uso de transferencias directas de dinero a las familias más vulnerables como la herramienta más eficaz. Al mismo tiempo, critica los subsidios a la energía por los que están apostando muchos gobiernos. “Si bien los subsidios generales a la energía pueden ayudar a corto plazo, a largo plazo impulsan la desigualdad, exacerban aún más la crisis climática y no suavizan el golpe inmediato del aumento del coste de vida tanto como lo hacen las transferencias de efectivo específicas”, indicó -en un comunicado- el autor del informe, George Gray Molina. De acuerdo con Molina, esos subsidios aplicados para compensar las subidas del petróleo y el gas son “un parche” que ofrece cierto alivio inmediato, pero pueden terminar por ser dañinos a largo plazo. El informe del PNUD destaca que estas subvenciones a la energía benefician de forma desproporcionada a los más ricos, mientras que las ayudas directas son mucho mejores a la hora de apoyar a quien realmente lo necesita. Con información de EFE

