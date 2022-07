Justicia de Uruguay suspende vacunación de menores de 13 años contra covid

Un juez de Uruguay decidió este jueves “la suspensión inmediata” de la vacunación contra el coronavirus a niños menores de 13 años, hasta que se conozcan los contratos entre el Estado y la farmacéutica Pfizer y la “composición de las sustancias” contenidas en el medicamento. “Bajo apercibimiento de desacato”, el juez Alejandro Recarey, que actúa como suplente en un juzgado de lo Contencioso Administrativo, tomó la determinación tras un pedido de amparo para suspender la inoculación de la vacuna a niños, prevista en el país a partir de los 5 años de edad, aunque de forma voluntaria. La suspensión, comunicada en un fallo emitido este jueves, estará vigente hasta que “se publique o publiquen íntegros (…) todos los contratos de compra de estas vacunas” y los documentos que “detallen la composición de las sustancias a inocular”, reza la resolución. El gobierno de Luis Lacalle Pou, que junto con Pfizer habían sido requeridos para presentar información sobre las vacunas por el mismo magistrado, anunció que acatará la sentencia -que tiene efecto inmediato- pero hará apelación. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou (D), habla con su ministro de Salud, Daniel Salinas (I), durante una conferencia sobre los casos de covid-19 en el país, el 10 de enero de 2022 en Montevideo Dante Fernandez AFP Recarey entiende que se debe “suministrar a los responsables de los menores que se vacunen” un texto “que informe completamente y con claridad” del contenido de las inyecciones, sus beneficios, los riesgos que conlleve su suministro “con detalle de naturaleza, probabilidad (y) magnitud”, y los “efectos adversos ya detectados, en su totalidad”. Las disposiciones del contrato firmado entre el gobierno uruguayo y Pfizer no tomaron estado público en el país sudamericano de 3,5 millones de habitantes, que tuvo una precoz campaña de vacunación contra el covid-19. Antes de la sentencia, el Ejecutivo uruguayo recusó al juez al cuestionar su imparcialidad “por haber dado su opinión previa respecto a la misma temática”. En un comunicado difundido este mismo jueves en Twitter, el Ministerio de Salud Pública señaló que la vacunación en el país estuvo “basada en la evidencia científica disponible”.

