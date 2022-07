El Presidente encabezará el acto por la Independencia y entregará viviendas

El presidente Alberto Fernández encabezará este mediodía en Tucumán, el acto oficial por el 206° aniversario de la Declaración de la Independencia y luego entregará la vivienda número 50.000 a nivel nacional. El acto de la Independencia se llevará a cabo en la Casa Histórica de la provincia norteña, en la capital San Miguel de Tucumán. Una vez concluida la celebración de la declaración de la Independencia, el mandatario se trasladará al barrio Manantial Sur, que se empezó a construir durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue discontinuado por el expresidente Mauricio Macri. Este sábado se van a entregar las últimas 100 viviendas de ese barrio finalizadas con fondos nacionales a través del Programa Reconstruir. En Tucumán hay un total de 9.770 viviendas entregadas, en ejecución y proyectadas Sumadas a las construidas y entregadas en todo el país por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a través de los distintos programas de viviendas, hacen un total de 50.000 unidades durante la gestión del Gobierno de Fernández. En Tucumán hay un total de 9.770 viviendas entregadas, en ejecución y proyectadas. De ellas, 2.211 ya fueron entregadas por los programas Procrear, Plan Nacional de Vivienda y Créditos; 3.311 viviendas que hay en ejecución son de los programas Casa Propia, Reconstruir, Casa Propia en Mi Barrio, Habitar Comunidad, Plan Nacional de Vivienda, Procrear, Créditos Casa Propia; y 4.248 viviendas proyectadas corresponden a los programas Casa Propia, Reconstruir, Casa Activa, Habitar Comunidad, Procrear, Casa Propia en MI Barrio, Créditos Casa Propia. A nivel nacional se encuentran en plena ejecución más de 125.000 viviendas correspondientes al Programa Federal Casa Propia, mientras que se entregaron más de 55.000 créditos para la construcción y 102.000 créditos para refacción.

