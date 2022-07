Cascallares y Fabiani encabezaron la celebración del décimo aniversario de la UPA de Longchamps

En una jornada patria en el marco del Día de la Independencia, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, honraron el compromiso y labor de todo el personal de salud de la Unidad de Pronta Atención (UPA) de la localidad de Longchamps, al cumplirse el décimo aniversario de esa prestigiosa institución. En un acto que tuvo lugar este sábado 9 de julio, el Municipio browniano destacó y homenajeó la labor de servicio de los profesionales y de todo el personal de la Salud que lo integran con la entrega de una placa conmemorativa y de una bandera nacional de ceremonia. En ese marco, Cascallares y Fabiani valoraron el acompañamiento de todo el personal de la institución que con “profesionalismo y dedicación” atienden a la comunidad los 365 días del año. Mariano Cascallares destacó “el importantísimo servicio que brinda la UPA de Longchamps a todas las vecinas y vecinos de nuestro distrito desde su fundación hace una década, y especialmente durante la Pandemia cuando artículo con mucha eficiencia con el nuevo Hospital Modular María Eugenia Muñiz”, indicó. Como parte de los festejos por los diez años al servicio de la comunidad browniana, los agentes de la institución e invitados compartieron también un almuerzo y un espectáculo artístico. Participaron de la jornada, entre otros, el secretario de Salud municipal, Walter Gómez y la directora Asociada de UPA N°5, Virginia Vallejos

