Cascallares se reunió con las Iglesias Evangelicas de Almirante Brown

En el marco de los encuentros que viene llevando a cabo con diferentes instituciones y con vecinas y vecinos de Almirante Brown, Mariano Cascallares mantuvo una reunión de trabajo en el Centro Comunitario de Glew con más de 60 pastoras y pastores que representan a las 12 localidades de nuestro distrito. Durante la charla se abrió un espacio de ideas en el cual las Iglesias se pusieron a disposición del Municipio para continuar profundizando el trabajo conjunto. “Realizamos un fructífero encuentro con las y los pastores de las Iglesias Evangélicas brownianas dialogando y escuchando sus propuestas e inquietudes para seguir mejorando entre todos la calidad de vida de nuestra gente”, indicó Mariano Cascallares quien adelantó que las recorridas y los encuentros con vecinos e instituciones “son permanentes”. Participaron del evento junto a Mariano Cascallares el concejal Pablo Repetto, el secretario de Cultura y congresal del PJ, Juan Manuel Pereyra Benítez; y el delegado de Glew, Guillermo Antoniani, entre otros.

