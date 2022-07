Tristan Bauer, Cascallares y Fabiani reunidos para potenciar la oferta cultural local

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, recorrió junto con Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, la Casa de la Cultura del Municipio de Almirante Brown, donde visitaron distintas exposiciones de artes visuales y también repasaron los programas que se llevan adelante, con el objetivo de potenciar y fortalecer las propuestas culturales de nuestro distrito. La jornada se llevó adelante en el edificio ubicado en Esteban Adrogué N°1224, donde las autoridades recorrieron en primer lugar una galería y una muestra de artes visuales en el Salón Soldi, integrada por obras de vecinas y vecinos brownianos. Luego, se dirigieron al Salón Azul donde se estaba realizando la grabación de un videoclip del guitarrista clásico Ricardo Cirigliano y posteriormente al Salón Bordó, en el que presenciaron el ensayo del grupo teatral de artistas con discapacidad del programa “Cultura Inclusiva”. Finalmente, visitaron también el estudio discográfico ubicado en el último piso mientras se desarrollaba la grabación de un grupo de artistas de tango, para luego terminar en el estudio de radio cuando se emitía el programa de Magazine Matutino. “La verdad que muy contento y asombrado con las instalaciones de este lugar tan inmenso y también por las distintas actividades que acá se llevan adelante. Seguiremos trabajando para potenciarlo”, sostuvo Bauer durante la recorrida. Mariano Cascallares, en tanto, agradeció la presencia del ministro y el trabajo articulado con la cartera nacional, al tiempo que remarcó la importancia de “seguir potenciando los programas y las propuestas culturales en el distrito, las cuales son sinónimo de inclusión e igualdad de oportunidades”. Finalmente, Juan Fabiani apuntó que “cada vez son más los vecinos y vecinas que se suman a los cursos y programas que se realizan en Casa de la Cultura, pensados para todas las edades y abarcando las más variadas disciplinas artísticas”, completó. De la actividad participaron también el presidente del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benítez y la directora general de ese Instituto Mun, Cecilia Fodor, entre otras autoridades.

