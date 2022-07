Máximo Kirchner encabeza en Escobar un encuentro con la militancia del PJ Bonaerense

El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, encabezará este jueves un encuentro con la militancia en la ciudad bonaerense de Escobar, informaron fuentes partidarias. La actividad, promovida por el PJ provincial, tendrá lugar a las 17 en el microestadio de Garín, ubicado en Boluevard Presidente Perón 450, consignó el partido a través de un comunicado. En el acto, además, asumirán las autoridades del PJ Bonaerense que fueron designadas en las distintas secretarías del partido. En tanto, el presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable e intendente local en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, asumirá en esa oportunidad su cargo como presidente del PJ de Escobar, según indicó a Télam el propio funcionario. El 14 de junio último Máximo Kirchner había encabezado en La Plata la reunión del consejo partidario en la que se conformaron las secretarí bbas del organismo, se oficializó la convocatoria a un nuevo congreso del justicialismo y se lanzó una campaña masiva de afiliación, entre otras acciones.

